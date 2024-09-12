Как сделать ваше объявление на Домклик заметнее
На Домклик можно отмечать объявления специальным значком — «Проверено в Росреестре». Наличие такой отметки означает, что право собственности на продаваемый объект подтверждено, а объявление опубликовано с согласия владельца.
Что даёт наличие значка
- Выше в поиске. Объявление с отметкой о прохождении проверки будет выше других в поиске в рамках выбранного тарифа продвижения. Как результат — можно получить больше звонков и просмотров и быстрее выйти на сделку.
- Больше доверия со стороны покупателей. Наличие значка подтверждает, что объект продаёт реальный собственник или его представитель.
- Сделка пройдёт быстрее. Когда объект отправится на одобрение, не нужно будет тратить время на подтверждение права собственности продавца.
- Первый среди копий. Покупатели будут видеть ваше объявление всегда, даже если у него есть копии.
Как получить значок «Проверено в Росреестре» к объявлению
1. Введите кадастровый номер объекта в специальном поле — проверка проходит автоматически.
2. Готово! После проверки отметка «Проверено в Росреестре» появится в карточке объявления. Потенциальные покупатели смогут видеть специальный блок с данными по квартире из Росреестра (и их расхождение, если таковое есть).
Также такой значок можно присвоить и для объявлений, загруженных через фид.
Чтобы отметка появилась в карточке, просто зайдите в активное объявление, опубликованное через фид, и и укажите кадастровый номер в специальном поле.
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Добрый вечер! Подскажите, такой значок на квартиру, которая сдается в по суточную аренду?
Светлана С.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в службу поддержки Домклик24.
Здравствуйте! Если собственник продаёт на прямую, то значек от собственника это тоже самое, что и проверено в Росреестре? Или это разные значки? Если разные, как добавить значёк проверено в Росреестре?
Михаил М.здравствуйте! Как получить значок «Проверено в Росреестре», рассказали в статье.
Не могу добавить значок ПРОВЕРЕНО в РОСРЕЕСТРЕ и не могу написать обращение в поддержку. Просьба проверить мое объявление и порекомендовать, какие действия предпринять для обращения в поддержку. Адрес: Кисловодск, ул. Резервуарная, 12, земельный участок, в объявлении указаны кадастровые номера недвижимости: зем.участка и расположенного на нем дома, ниже - туманное заключение: не удалось провести проверку в РОСреестре, отсутствует этажность. Непонятно, если на продажу выставлен земельный участок - при чем здесь этажность?, если проблемы с проверкой дома, то укажите в чем причина и как исправить.
Елена К.здравствуйте. На текущий момент добавить такой значок к участкам не получится. В будущем планируем сделать доработку, чтобы значок был им доступен.
В моём объявлении указан кадастровый номер, подтверждена учётная запись собственника на недвижимость в госуслугах. Почему моё объявление копия а не главное? (ещё риэлтор подал своё объявление на мою недвижимость)
Ирина Ч.здравствуйте! Чтобы покупатель мог легко находить нужный ему объект и видеть все предложения по нему, мы определяем главное объявление, которое участвует в поиске, и копии, которые находятся внутри главного объявления и не участвуют в поиске.
Объявление всегда будет главным при соблюдении одного из условий:
объявление с платным продвижением «Премиум»;
объявление с платным продвижением «Экспресс»;
объявление с платным продвижением «ТОП»;
объявление напрямую от собственника (есть подтверждение через Сбербанк Онлайн, значок «От собственника»).
Подробнее о главном объявлении и его копиях рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/voprosy-i-otvety/partnyoram/obuyavleniya-na-domklik/glavnoe-obuyavlenie-i-ego-kopii.