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Скидка на ипотечную ставку для вашего покупателя

Ипотека
Дата публикации: 05 июл 2023
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Когда вы размещаете объявление о продаже недвижимости на Домклик, вы получаете не только доступ к широкой аудитории покупателей, но и возможность предложить им дополнительные преимущества. Одним из них являются скидки на ипотеку, которые могут ускорить продажу вашей квартиры. Ниже расскажем подробнее.

Как получить значок скидки на объявление

  1. Разместите объявление на Домклик. 
  2. Укажите кадастровый номер недвижимости. Это необходимо для проверки данных и присвоения скидки.

Скидка 0,3% на ставку за «Знакомые объекты»

Если ваша недвижимость ранее находилась в ипотеке СберБанка или в базе сервиса электронной регистрации, она будет отмечена значком «Знакомый объект». Это дополнительные преимущества для покупателей и продавцов:

  • простота и безопасность сделки: документы уже проверены банком, что снижает риски для покупателя;
  • экономия времени: покупатель может выйти на сделку за пару дней;
  • скидка 0,3% на ипотеку за «Знакомые объекты», которая суммируется с другими скидками;
  • скидка автоматически присваивается после проверки данных.

Скидка 0,3% на ставку за продажу объекта через Домклик

Скидка предоставляется, если объект размещен на Домклик. Сроки присвоения скидки:

  • для агентов — до 7 дней,
  • для физических лиц — до 14 дней.

Такое предложение повышает интерес к вашему объявлению и увеличивает количество просмотры.

Скидка 0,3% на ставку в рамках программы «Ипотека плюс»

Покупатель может получить дополнительную скидку 0,3% на ставку, если стоимость недвижимости и сумма ипотечного кредита соответствуют условиям программы.

Пример:

В Новосибирской области минимальная стоимость недвижимости для получения скидки — 6,25 млн рублей. Минимальная сумма ипотечного кредита — 5 млн рублей.

Условия зависят от региона, подробнее можно посмотреть в таблице.

Это еще одно конкурентное преимущество для вашего объявления, которое может сыграть решающую роль при выборе объекта.

Предоставление ипотечной скидки покупателю — это не только возможность ускорить продажу, но и сделать ваше предложение выгоднее и заметнее, чем у конкурентов.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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