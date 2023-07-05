Скидка на ипотечную ставку для вашего покупателя
Когда вы размещаете объявление о продаже недвижимости на Домклик, вы получаете не только доступ к широкой аудитории покупателей, но и возможность предложить им дополнительные преимущества. Одним из них являются скидки на ипотеку, которые могут ускорить продажу вашей квартиры. Ниже расскажем подробнее.
Как получить значок скидки на объявление
- Разместите объявление на Домклик.
- Укажите кадастровый номер недвижимости. Это необходимо для проверки данных и присвоения скидки.
Скидка 0,3% на ставку за «Знакомые объекты»
Если ваша недвижимость ранее находилась в ипотеке СберБанка или в базе сервиса электронной регистрации, она будет отмечена значком «Знакомый объект». Это дополнительные преимущества для покупателей и продавцов:
- простота и безопасность сделки: документы уже проверены банком, что снижает риски для покупателя;
- экономия времени: покупатель может выйти на сделку за пару дней;
- скидка 0,3% на ипотеку за «Знакомые объекты», которая суммируется с другими скидками;
- скидка автоматически присваивается после проверки данных.
Скидка 0,3% на ставку за продажу объекта через Домклик
Скидка предоставляется, если объект размещен на Домклик. Сроки присвоения скидки:
- для агентов — до 7 дней,
- для физических лиц — до 14 дней.
Такое предложение повышает интерес к вашему объявлению и увеличивает количество просмотры.
Скидка 0,3% на ставку в рамках программы «Ипотека плюс»
Покупатель может получить дополнительную скидку 0,3% на ставку, если стоимость недвижимости и сумма ипотечного кредита соответствуют условиям программы.
В Новосибирской области минимальная стоимость недвижимости для получения скидки — 6,25 млн рублей. Минимальная сумма ипотечного кредита — 5 млн рублей.
Условия зависят от региона, подробнее можно посмотреть в таблице.
Это еще одно конкурентное преимущество для вашего объявления, которое может сыграть решающую роль при выборе объекта.
Предоставление ипотечной скидки покупателю — это не только возможность ускорить продажу, но и сделать ваше предложение выгоднее и заметнее, чем у конкурентов.