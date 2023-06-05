Домклик на форуме «Движение»: впечатления, аналитика, итоги
С 30 мая по 2 июня 2023 года в Сочи на курорте Роза Хутор состоялся форум недвижимости «Движение». Домклик традиционно выступил партнёром форума, принял участие в деловой программе, организовал яркий стенд в выставочном павильоне и провёл конкурсы для партнёров. Как это было — читайте в нашем репортаже.
«Движение» — крупнейшее мероприятие рынка недвижимости, которое проходит в Сочи на курорте Роза Хутор уже четвертый год. В этом году форум собрал вместе более 4000 профессионалов рынка: девелоперов, риелторов и других специалистов, увлечённых идеями развития и инноваций.
Участие в деловой программе
Домклик интегрировался с деловой программой в кластер девелоперов.
Исполнительный директор Домклик по работе с рынком первичного жилья Алексей Чапик выступил в секции «Маркетинг» в рамках основной программы форума. Он поделился аналитикой рынка, раскрыл портрет покупателя недвижимости на основе больших данных Сбера и представил результаты глубинного исследования предпочтений покупателей — что важно для клиента в планировке, отделке и на территории ЖК.
Согласно исследованию Домклик, чаще всего ипотеку оформляют женщины — 65% от всех заёмщиков. 29,6% заёмщиков — люди в возрасте 25–34 года, а ещё 27,6% — от 35 до 44 лет. Средний доход людей, которые берут ипотеку, — в диапазоне от 50 до 100 тыс. рублей (43% в 2023 году). 32% оформляющих ипотеку получают меньше 50 тыс. рублей, а 14% — от 100 до 150 тыс. Свыше 150 тыс. рублей зарабатывают 11% заёмщиков.
Что касается предпочтений покупателей при выборе новостроек — большинство мечтают о просторной квартире с большими окнами, совмещённой кухней-гостиной и отдельным рабочим местом, рассказал Алексей Чапик.
Что касается других пожеланий:
- 55% хотят готовый ремонт
- 61% хотят балкон и большинство используют его для отдыха
- 89% готовы приобрести или арендовать кладовку
Наконец, клиентам очень важны детали на территории ЖК. Например, презентабельная входная группа и холл первого этажа со специальными зонами: для колясок, мойки лап домашних животных, отдыха и постаматов интернет-магазинов. Также 22% отметили, что хотели бы бесплатный wi-fi во дворе.
В конце своего выступления Алексей Чапик рассказал, как можно эффективно использовать знания о предпочтениях клиентов, чтобы увеличить продажи. Так, Домклик предлагает застройщикам такие инструменты как медийная реклама, целевые звонки и спецпроекты на витрине.
Прожектор Домклик
В рамках дополнительной программы форума Домклик провел собственную сессию, объединив традиционные выступления с новым живым форматом.
Аналитика рынка недвижимости. Новые программы и сервисы для увеличения продаж сегодня
Исполнительный директор по работе с партнёрами Домклик Дмитрий Чернов открыл сессию Домклик на форуме «Движение» с аналитического обзора изменений рынка недвижимости.
По данным Домклик, объём выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки в мае 2023 года превысил 109 млрд рублей — это выше показателей апреля более чем на 5% и в 4 раза больше, чем в мае прошлого года. Статистика Домклик показывает, что спрос на новостройки в России восстанавливается, отличную динамику демонстрирует и индивидуальное жилищное строительство.
Ещё один тренд — количество выдач по льготной программе Семейная ипотека с февраля 2023 года превышает количество выдач по программе «Господдержка». В мае по Семейной ипотеке, по данным Домклик, была оформлена почти половина всех жилищных кредитов на первичное жильё — 12 тыс. из 25,6 тыс. выданных кредитов.
Также Дмитрий Чернов представил новые продукты Домклик и Сбербанка для увеличения продаж застройщиков, это ипотечные программы на новостройки и сервисы для комфортного проведения сделок:
- Совмещение программы ипотека траншами с субсидированием
- Дополнительные дисконты к ставкам на большие чеки
- Кредитование коммерческой недвижимости на первичном рынке
- Возможность подать заявку на все программы сразу
- Запуск онлайн-ипотеки без посещения офиса для проведения сделки
Первое живое шоу о недвижимости
Дальше в рамках сессии Домклик состоялось настоящее ток-шоу. В нём приняли участие представители крупнейших компаний рынка, причем из разных отраслей: девелоперы, агентства, классифайд и банк. Гостями шоу стали:
- Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнёрами, Домклик
- Ильдар Хусаинов, учредитель и руководитель, компания «Этажи»
- Михаил Посредников, коммерческий директор, ЦИАН
- Кирилл Храпов, коммерческий директор, группа «Самолёт»
- Олег Пашин, генеральный директор, «Петербургская Недвижимость»
- Ольга Тумайкина, коммерческий директор, ГК ФСК
- Филипп Третьяков, вице-президент, ГК «Кортрос»
- Максим Жабин, заместитель генерального директора, СК «ЛенРусСтрой»
- Кирилл Варенцов, вице-президент, директор подразделения «Управление продажами», Банк ДОМ.РФ
Ведущим выступил исполнительный директор Домклик по работе с рынком первичного жилья Алексей Чапик. Участники в интерактивном формате вместе со зрителями обсудили последние новости, аналитику и прогнозы по актуальным темам: будут ли застройщики снижать цены на квартиры в 2023 году, заменит ли искусственный интеллект риелторов и маркетологов, стоит ли оптимизировать ли затраты на маркетинг, какие каналы продвижения будут эффективны до конца 2023 года.
Также участники мероприятия обсудили рейтинг застройщиков, что на самом деле происходит с конверсией из одобренных ипотечных заявок и визитов к застройщику, арктическую ипотеку и каких льготных программ ещё не хватает в России, траншевую ипотеку, финансовые инструменты для привлечения клиентов в 2023 году.
От проектного финансирования до сделки — один Домклик
Следующая часть сессии объединила в себе начальный этап бизнеса застройщика — финансирование строительства и финальный, к которому стремятся девелоперы, — проведение сделки с клиентом. Спикеры Сбера поделились последними изменениями, запусками и лайфхаками для повышения эффективности этих этапов.
Управляющий директор, начальник Управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова рассказала о развитии проектного финансирования Сбера для оптимизации затрат застройщика, стимулирования продаж и возможностей выхода на новые рынки.
Например, Сбербанк развивает поддержку направления ИЖС, которое в последнее время набирает обороты. За два года Сбер увеличил выдачу ипотеки по проектам ИЖС в 8 раз. Если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли в банке таких кредитов в среднем на 2 млрд рублей, то в 2023-м, по данным Домклик, — уже на 16,1 млрд. Доля кредитов на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки в Сбере с 2021-го по 2023 год выросла ещё больше — с 0,8% до 5,9%.
Управляющий директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования Сергей Бабин представил возможности Домклик для проведения сделок застройщиков.
Только в апреле 2023 года, по данным Домклик, клиенты банка было совершили 104 тыс. сделок. Время одобрения сделок с жильём в новостройках сегодня в среднем составляет 4 часа, на вторичном рынке — 29 часов. При этом ещё в 2018 году процесс занимал 52 часа.
Чтобы ускорить процесс, Домклик запустил сервис «Экспресс-одобрение», который позволяет застройщику быстро отправить на одобрение выбранный клиентом объект в строящемся жилье по договору долевого участия (ДДУ) и максимально быстро выйти на сделку.
По объектам с эскроу решение об аккредитации уже принимается автоматически — 85% корпусов с эскроу получают решение за 1,4 дня. Кроме того, банк больше не запрашивает разрешение уполномоченного органа при строительстве объектов на приаэродромных территориях. Допускается строительство на земельных участках, разрешённое использование которых не соответствует строящемуся объекту.
«Чтобы ускорить развитие рынка, Сбер упрощает порядок аккредитации объектов недвижимости для клиентов и застройщиков. Только за последний год средний срок принятия решения по аккредитации сократился с двух с половиной до полутора дней. Следующая планка — делать это за сутки. Уже 15 июня 2023 года мы запустим единый рамочный договор на аккредитацию, который можно подписать единоразово при регистрации личного кабинета, — ждать анкету больше не нужно», — отметил Сергей Бабин.
В завершение сессии Домклик наградил ключевых партнёров первичного рынка за активное сотрудничество — представители 30 компаний получили благодарности и памятные подарки от Домклик.
Стенд Домклик — точка притяжения
Яркий стенд Домклик в выставочном павильоне форума стал точкой притяжения партнёров. Здесь участники могли сыграть в шашки, дженгу на «Домклик карты». Победившие получали бонусы от Домклик, а проигравшие — заключали договорённость о сотрудничестве.
Кроме того, уже традиционно Домклик организовал фотоконкурс, победители которого получили устройства SberBox Time и SberBoom Mini от SberDevices, а также стильные белые футболки с логотипом Домклик.
Продолжение следует
Домклик благодарит всех партнёров за участие в активностях, поддержку деловой программы Домклик и, конечно, продуктивные переговоры.
Благодаря таким встречам мы можем обсудить новые ипотечные программы и сервисы, которые помогут улучшить и упростить жизнь наших клиентов, а также получить обратную связь и идеи для развития.
С нетерпением ждём следующих встреч!