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Новости
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Законопроект об эскроу-счетах в ИЖС заработает в марте 2025 года

Дата публикации: 11 июл 2024
Законопроект об эскроу-счетах в ИЖС заработает в марте 2025 года

Законопроект о применении эскроу-счетов при строительстве частных домов заработает в России в марте 2025 года. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

«С учетом изменения фокуса и увеличения адресности на демографию, на семью, вот такие меры поддержки, мне кажется, будут эффективны с учетом того, что все законодательство сформировано. Законопроект (об использовании эскроу-счетов в ИЖС – ред.) вступит в силу в следующем году», — сказал Стасишин на выставке рынка индивидуального жилищного строительства Open Village’24.

Работа по подготовке нормативной базы для возможности применять эскроу-счета в ИЖС ведётся по поручению президента Владимира Путина. При использовании эскроу в банке открывается специальный счет для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.

С мая 2024 года Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу. Залогом по кредиту на ИЖС выступает земельный участок. Нужно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, а общая стоимость земли и построенного объекта была больше суммы кредита.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии17
О
Ольга А.
15 июл 2024

Как выяснилось, в Сбере с эскроу на строительство ИЖС нельзя использовать маткапитал как первоначальный взнос. Полное противоречие задумке Госдумы, президента, дом.рф и тд.

Домклик
15 июл 2024

Ольга А.здравствуйте. Да, материнский капитал в этом случае можно использовать с целью досрочного погашения ипотеки.

Домклик
31 июл 2024

Ольга А.здравствуйте. Просим прощения, выше неверно согласились с вашим утверждением. Материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос.

В
Вероника Ф.
10 сен 2024

Домкликкак же можно, если сейчас от СФР приходят отказы на уже проведенные такие сделки?

Домклик
10 сен 2024

Вероника Ф.здравствуйте! Средства маткапитала или их часть можно направить на эскроу-счёт, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Подробнее рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/materinskij-kapital-razreshili-tratit-na-stroitelstvo-doma-cherez-eskrou?ysclid=m0wf449ysc254379065.

Как использовать материнский капитал при строительстве дома, можно ознакомиться в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/materinskij-kapital-pri-stroitelstve-doma?ysclid=m0wfea91ov940424796.

С
Сергей К.
14 июл 2024

Добрый день! при использование эскроу счёта ИЖС надо какое то дополнительное обеспечение на период стройки дома по ипотеки или нет? где можно посмотреть список аккредитованных подрядчиков в г.Ижевске которые готовы на таких условиях работать?

Домклик
15 июл 2024

Сергей К.добрый день! Уточните, пожалуйста, в рамках какой ипотечной программы ваши вопросы?

А
Антон С.
12 июл 2024

По новой Семейной ипотеке ,тогда почему уже сейчас должен быть экскроу счет для строительства ИЖС.Если закон будет с марта 2025.

Застройщик только аккредитованный.У аккредитованного застройщика строительство дома в 2 раза выше чем не у аккредитованного

Домклик
13 июл 2024

Антон С.здравствуйте. Таковы новые условия кредитования по программе, определенные Правительством.

Закон, о котором идет речь в новости, направлен лишь на дополнительное регулирование рынка ИЖС.

Е
Екатерина Ч.
11 июл 2024

Скажите пожалуйста, как понимать, что законопроект об эскроу счетах в ИЖС заработает в 2025 году, а по новым условиям Семейной ипотеки семья может построить дом только с использованием эскроу счёта. Т.е. до 2025 года этим нельзя воспользоваться?

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