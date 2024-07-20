Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства
В некоторых регионах можно безвозмездно получить землю под строительство дома. Оформить участок земли под строительство дома (ИЖС) или для ведения сельского хозяйства могут льготные категории граждан или жители республик и областей, где действуют специальные программы. Если соблюдать правила использования надела, его можно будет оформить в собственность.
Разбираемся, кто может подать заявку, и как бесплатно получить землю под строительство дома.
Кто может получить
В 2015 году в Земельный кодекс были внесены изменения, объясняющие, как получить землю под строительство дома. Есть федеральные и региональные категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатный земельный участок. На федеральном уровне это Герои России, СССР и Труда России, а также награжденные Орденами Славы всех степеней, Герои Соцтруда. Владельцам этих наград положены безвозмездные участки площадью 8 соток в городской черте и 25 соток в сельской местности.
Бecплaтную зeмлю oт гocyдapcтвa можно получить только один раз. Ее выдают из фeдepaльныx фoндoв или мyниципaльныx зeмeль. Bce ocтaльныe yчacтки находятся в частной собственности граждан или юридических лиц, и на них распространяются рыночные отношения — покупка, продажа, аренда и наследство.
Учет граждан, рассчитывающих на бесплатное предоставление земельных участков, регулируется законодательствами субъектов Федерации. Cпиcoк cocтaвляют органы местного самоуправления в соответствии с муниципальными или городскими распоряжениями.
На региональном уровне могут получить землю под строительство частного дома:
- многодетные и молодые семьи
- вoeннocлyжaщие и cлyжaщие пo кoнтpaктy
- сoтpyдники OBД
- гpaждaне, нyждaющиеcя в жильe (состоящие на соответствующем учете)
- мoлoдые cпeциaлиcты приоритетных профессий
- работники бюджетной сферы
- вeтepaны бoeвыx дeйcтвий и BOB
Это далеко не полный перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготу. Основные закреплены в статье 39.19 Земельного кодекса. Ознакомиться со списком можно также на сайте госуслуг из своего аккаунта.
Кроме списка очередников по социальному статусу есть отдельный, куда включают тех, кто ждет участок для индивидyaльнoгo жилищнoгo cтpoитeльcтвa, вeдeния личнoгo пoдcoбнoгo xoзяйcтвa, coздaния кpecтьянcкoгo (фepмepcкoгo) xoзяйcтвa.
Программы переселения
Еще один способ получить участок земли под строительство дома — переехать в другой регион. Желающие участвовать в таких программах — это еще один список граждан, который ведется отдельно от предыдущих двух. Длительность очереди по этому перечню составляет от 3 до 5 лет.
Одна из самых известных программ переселения — «Дальневосточный гектар». По аналогии с ней в 2021 году в России запустили «Арктический гектар». По ним любой гражданин России, а также участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, имеют право получить землю на Дальнем Востоке и в регионах, расположенных в Арктике, Сибири и на Севере, бесплатно.
Помимо них, действуют несколько муниципальных программ:
- для житeлeй Kpымa
- для пepeceлeнцeв c Kpaйнeгo Ceвepa
- «Kocтpoмcкoй гeктap»
- «Волгоградский гектар»
- «Лeнингpaдcкий гeктap»
- «Poдoвoe пoмecтьe»
Этими программами возможности получить землю под строительство жилого дома или сельскохозяйственные нужды не ограничиваются. Например, в регионах Юга России и в Московской области есть свои программы по освоению сельскохозяйственных земель. О них можно узнать на сайте правительства региона или местного многофункционального центра (МФЦ).
То есть, чтобы пoлyчить бecплaтнyю зeмлю от государства для личнoгo cтpoитeльcтвa, нeoбxoдимo или встать в очередь нуждающихся по заявлению (в соответствии со списком категорий льготников), или оформить участок вне очереди. Как это сделать, расскажем далее.
Для каких целей дают землю
Правильное с точки зрения законодательства использование участков, полученных из государственной собственности, подразумевает следующие варианты:
- ведение огородничества, садоводства
- предпринимательство
- индивидуальное жилищное строительство
- ведение личного подсобного хозяйства
- ведение сельскохозяйственной деятельности из земель сельхозназначения
Бесплатное получение земли для других целей невозможно, а использование не по назначению или же халатность в управлении участком могут повлечь за собой штраф и даже потерю надела. То есть получить землю под строительство дома ветерану, например, реально, но, чтобы она осталась в семье, предстоит совершить ряд действий и действительно использовать ее для возведения дома, ведения садоводства, разведения сельскохозяйственных птиц и тому подобного.
Если этого не делать, и участок со временем, например, зарастет сорной травой, то к собственнику могут быть применены санкции.
За соблюдение земельного законодательства следят органы местного самоуправления и Росреестр. Они могут выявить нарушения и инициировать разбирательство в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
За что могут оштрафовать
К ответственности могут привлечь в пяти случаях:
- использование участка не по целевому назначению
- использование участка с нарушением правил целевого использования
- допущена порча земли
- не выполнено обязательство по рекультивации
- не выполнены обязательства по приведению участка к состоянию, пригодному для целевого использования
Если нарушения землепользования выявлены, то собственнику выдается предписание об их устранении. Если этого не произойдет, то выписывается штраф, предписание также остается в силе.
Когда участок могут изъять
Если же участок более трех лет находится в запущенном состоянии, то он может быть изъят. Однако сейчас на практике это почти невозможно, говорят юристы. В законодательстве пока нет реального механизма изъятия земли из-за ненадлежащего использования.
Но вскоре это может измениться. Проект закона об эффективном использовании земель планируется внести в Госдуму в мае 2024 года.
Пока активно работают два других варианта:
- если на участке возведена самовольная постройка, а собственник отказывается ее сносить или узаконивать
- изъятие для государственных или муниципальных нужд. Но в таких случаях собственнику выплачивается компенсация
Как оформить землю очереднику
Льготные категории граждан, чье право на предоставление земли закреплено Земельным кодексом, и те, кто решил участвовать в программе переселения, должны заявить о своем желании. Если, конечно, хотят стать владельцами земли. Есть два способа оформить заявление о постановке в очередь на получение земельного участка: взять бланк в МФЦ очно или с сайта. После этого нужно ждать розыгрыша участков.
Землю разыгрывают в формате лотереи в администрации региона — когда подойдет очередь, заявителя пригласят тянуть билет с кадастровым номером участка. Очередник не может выбрать удобный, по его мнению, вариант для индивидуального жилищного строительства и прочих нужд. Но если в билете будет земля, которая не подходит под условия, которые он считает приемлемыми для освоения, от нее можно отказаться и встать в очередь заново.
Однако нужно иметь в виду, что стоять в новой очереди придется довольно продолжительное время, еще два-три года. Кроме того, если есть намерение строить на бесплатном участке дом, необходимо быть участником программы по улучшению жилищных условий. Очередникам, которые в ней не состоят, достается земля под садоводство (но на ней тоже можно построить жилье).
Выдают ли наделы вне очереди
Можно не стоять в очереди и получить землю быстрее, за два-три месяца. Для этого нужно самостоятельно найти свободный участок, воспользовавшись публичной кадастровой картой. Это удобный онлайн-сервис, который позволяет находить информацию о земельных участках, внесенные в Росреестр.
Порядок действий следующий: на карте необходимо навести курсор на интересующую местность и посмотреть статус участка: сдан ли он в аренду, находится в собственности или есть иные обременения. Если он никому не принадлежит, можно переходить в раздел «Услуги», из него в «Справочную информацию по объекту недвижимости», затем «Сформировать запрос». Далее нужно пройти по ссылке с информацией из ЕГРН: если область пустая, заявка сформируется автоматически.
Что проверить и как подать заявление
Важный пункт на пути оформления бесплатного участка от государства — проверка его статуса. Сведения необходимо запросить в Росреестре. Это платная услуга — в выписке будет видно, имеет участок владельца или арендатора. Если соответствующая графа пустая, можно подавать заявку в МФЦ. К ней нужно приложить документы, подтверждающие право на землю.
В заявлении следует указать:
- ФИО
- серию, номер, дату выдачи паспорта и орган, его выдавший
- адрес прописки и место жительства
- личный номер телефона или адрес электронной почты
- содержание обращения
- адрес земельного участка
- его кадастровый номер
- список прилагаемых к заявлению обоснований
У администрации есть 30 дней на рассмотрение заявления. За положительным решением последует приглашение на оформление договора аренды. Срок его действия составляет от 3 до 49 лет и зависит от вида использования участка. Права аренды регистрирует Росреестр, и заявитель становится владельцем участка. Но собственником может оставаться государство.
Поменять выделенный участок без очереди можно только, если земля непригодна для заявленных целей. Например, на участке планировалось построить дом, но это невозможно по причинам, не зависящим от того, кто будет строить. Это могут быть чрезмерный перепад высот или болотистость почвы. В этих обстоятельствах землю обязательно поменяют на другой надел, пригодный для целей, указанных в заявлении.
Можно ли отказаться от земли
Уже после оформления бесплатного участка в аренду или в собственность хозяин может отказаться от земли. Практика показывает, что такое происходит, когда надел в реальности оказывается не слишком удачным по расположению, не соответствует ожиданиям землевладельца или затраты на эксплуатацию слишком высоки, а сам участок невозможно выгодно продать из-за низкой рыночной цены. В этом случае можно отказаться от надела. Как это сделать?
Если земля в собственности
Если земля находится в собственности, то владелец подает заявление об отказе прав через МФЦ или отправляет ценное письмо с документами и их описью в Росреестр. При наличии усиленной квалифицированной электронной подписи отказник может оформить заявление в электронном виде через сайт Росреестра.
Если участок в долгосрочном пользовании
Если земля находится в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, то заявитель обращается с отказом в муниципалитет.
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