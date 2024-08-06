Власти оценят влияние обновленной «Семейной ипотеки» на рынок
Правительство России и Центробанк проанализируют ситуацию на ипотечном рынке, в том числе влияние на него обновленной «Семейной ипотеки», и при необходимости предложат изменения в льготную программу. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы», — говорится в тексте поручений.
Сделать это необходимо до 1 декабря 2024 года.
Условия «Семейной ипотеки» изменились с 10 июля. Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить семьи:
- проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
- проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
- где есть ребенок с инвалидностью.
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
Если я взял ипотеку до брака, а потом женился и у нас родился ребенок но уже после 31.12.2023 г. Можем ли мы рефинансировать ипотеку на семейную? И как это сделать?
Дмитрий Ш.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.
Я проживаю в городе до 50 тыс чел и имею двух несовершеннолетних детей, по семейной ипотеке я могу приобрести новостройку только в своём городе или в любом городе?
Татьяна С.Здравствуйте! Да, можете, если будут соблюдены остальные условия программы. О новых условиях программы "Семейная ипотека" рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.
Добрый день! Если я проживаю в городе с численностью до 50 тыс человек,Дальнереченск Приморского края, где нет нового строительства и застройщиков, могу ли воспользоваться Семейной ипотекой?
Виктория С.здравствуйте! Семейная ипотека не распространяется на вторичное жильё. С актуальными ипотечными программами можете ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=blog
Доброго дня! Пожалуйста, сделайте семейную ипотеку на вторичку. Ребёнку 10 лет. На вторичку процент конский. На то она и семейная., а то что это до 6 лет, а дальше что уже большие дети! Большая просьба пересмотреть условия. Благодарю заранее.
Наталья Б.Спасибо, что поделились своим мнением 💚
Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Можно ли будет рефинансировать ипотеку ижс с господдержки на семейную!?
Олеся Д.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Следите за обновлениями на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.