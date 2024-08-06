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Новости
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Власти оценят влияние обновленной «Семейной ипотеки» на рынок

Дата публикации: 06 авг 2024
Власти оценят влияние обновленной «Семейной ипотеки» на рынок

Правительство России и Центробанк проанализируют ситуацию на ипотечном рынке, в том числе влияние на него обновленной «Семейной ипотеки», и при необходимости предложат изменения в льготную программу. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы», — говорится в тексте поручений.

Сделать это необходимо до 1 декабря 2024 года.

Условия «Семейной ипотеки» изменились с 10 июля. Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить семьи:

  • проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
  • проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
  • где есть ребенок с инвалидностью.
Материалы по теме:

Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии34
Д
Дмитрий Ш.
03 сен 2024

Если я взял ипотеку до брака, а потом женился и у нас родился ребенок но уже после 31.12.2023 г. Можем ли мы рефинансировать ипотеку на семейную? И как это сделать?

Домклик
03 сен 2024

Дмитрий Ш.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.

Т
Татьяна С.
29 авг 2024

Я проживаю в городе до 50 тыс чел и имею двух несовершеннолетних детей, по семейной ипотеке я могу приобрести новостройку только в своём городе или в любом городе?

Домклик
29 авг 2024

Татьяна С.Здравствуйте! Да, можете, если будут соблюдены остальные условия программы. О новых условиях программы "Семейная ипотека" рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.

В
Виктория С.
15 авг 2024

Добрый день! Если я проживаю в городе с численностью до 50 тыс человек,Дальнереченск Приморского края, где нет нового строительства и застройщиков, могу ли воспользоваться Семейной ипотекой?

Домклик
15 авг 2024

Виктория С.здравствуйте! Семейная ипотека не распространяется на вторичное жильё. С актуальными ипотечными программами можете ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=blog

Н
Наталья Б.
13 авг 2024

Доброго дня! Пожалуйста, сделайте семейную ипотеку на вторичку. Ребёнку 10 лет. На вторичку процент конский. На то она и семейная., а то что это до 6 лет, а дальше что уже большие дети! Большая просьба пересмотреть условия. Благодарю заранее.

Домклик
13 авг 2024

Наталья Б.Спасибо, что поделились своим мнением 💚

Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

О
Олеся Д.
09 авг 2024

Можно ли будет рефинансировать ипотеку ижс с господдержки на семейную!?

Домклик
12 авг 2024

Олеся Д.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Следите за обновлениями на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.

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