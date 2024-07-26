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Новости
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Центробанк оценил ситуацию с доступностью жилья после закрытия льготной ипотеки

Дата публикации: 26 июл 2024
Центробанк оценил ситуацию с доступностью жилья после закрытия льготной ипотеки

Темпы роста цен на жильё в России после отмены массовой льготной программы ипотеки «Господдержка» замедлятся. Но, выбирая время для покупки недвижимости, нужно ориентироваться не только на ставки по ипотеке, но и на доступность жилья относительно доходов населения, и эта доступность должна расти. Об этом на пресс-конференции по ключевой ставке заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Мы считаем, что отмена безадресной льготной ипотеки приведёт к охлаждению рынка, сбалансированным темпам его роста. Трудно сказать, какой точно будет динамика цен на жильё на рынке недвижимости, особенно в региональном разрезе.  <…> Но эффект, который должен быть, — это то, что цены на жильё перестанут расти такими высокими темпами.

На что важно смотреть (принимая решение о покупке недвижимости — ред.): не просто на процентные ставки на ипотеку, насколько они снизились, а на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цен на недвижимость. И, вероятно, эта доступность будет расти. 

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Она отметила, что ипотека в стране продолжит расти: ипотечный портфель вырастет на 7-12%.

«Это ниже, чем в прошлом году, но это рост. Что касается выбора момента покупки квартиры — у всех жизненная ситуация своя и свои потребности. Но мы исходим из того, что темпы роста цен на жильё замедлятся. И, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартиры», — подчеркнула Набиуллина.

26 июля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 18% годовых.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
29 июл 2024

Если бы мы знали что это такое... но мы не знаем что это такое. Мы уверены что всё будет хорошо, но вы учитывайте что всё может быть плохо

А
Алексей С.
26 июл 2024

А с чего тогда ипотечный портфель вырастет на 7-12%, откуда этот рост будет, за счет "адресной" льготной ипотеки? Или Эльвира Набиуллина считает, что люди будут брать ипотеку по 20% годовых ещё больше, чем брали под 8-12%?

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