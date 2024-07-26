Центробанк оценил ситуацию с доступностью жилья после закрытия льготной ипотеки
Темпы роста цен на жильё в России после отмены массовой льготной программы ипотеки «Господдержка» замедлятся. Но, выбирая время для покупки недвижимости, нужно ориентироваться не только на ставки по ипотеке, но и на доступность жилья относительно доходов населения, и эта доступность должна расти. Об этом на пресс-конференции по ключевой ставке заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Мы считаем, что отмена безадресной льготной ипотеки приведёт к охлаждению рынка, сбалансированным темпам его роста. Трудно сказать, какой точно будет динамика цен на жильё на рынке недвижимости, особенно в региональном разрезе. <…> Но эффект, который должен быть, — это то, что цены на жильё перестанут расти такими высокими темпами.
На что важно смотреть (принимая решение о покупке недвижимости — ред.): не просто на процентные ставки на ипотеку, насколько они снизились, а на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цен на недвижимость. И, вероятно, эта доступность будет расти.
Она отметила, что ипотека в стране продолжит расти: ипотечный портфель вырастет на 7-12%.
«Это ниже, чем в прошлом году, но это рост. Что касается выбора момента покупки квартиры — у всех жизненная ситуация своя и свои потребности. Но мы исходим из того, что темпы роста цен на жильё замедлятся. И, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартиры», — подчеркнула Набиуллина.
26 июля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 18% годовых.
Если бы мы знали что это такое... но мы не знаем что это такое. Мы уверены что всё будет хорошо, но вы учитывайте что всё может быть плохо
А с чего тогда ипотечный портфель вырастет на 7-12%, откуда этот рост будет, за счет "адресной" льготной ипотеки? Или Эльвира Набиуллина считает, что люди будут брать ипотеку по 20% годовых ещё больше, чем брали под 8-12%?