В Банке России назвали риски для рынка жилья и ипотеки
Главными рисками на рынке недвижимости являются рост объемов нераспроданного жилья в новостройках и увеличение охвата кредитования застройщиков. Такую оценку дал начальник Центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Копылов.
По его словам, оба показателя говорят об отставании спроса от высоких темпов возведения жилья. При этом также сохраняется разрыв между скоростью роста цен в новостройках и на вторичном рынке.
Копылов прогнозирует, что в перспективе рынок жилья ждет уменьшение объемов выданных кредитов, а поддержка спроса требует принятия определенных мер.
Текущая ситуация на рынке недвижимости
Как ранее сообщал ЦБ, количество выданных в январе-июле 2023 года ипотечных кредитов почти достигло 1 млн. Наряду с этим в июле 2023 года Сбер выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года.