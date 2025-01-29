В Росреестре рассказали, когда могут изъять неосвоенный участок
С 1 марта в России вступает в силу закон, который устанавливает трехлетний срок для освоения земель в населенных пунктах, а также садовых и огородных участков. Как он будет работать, разъяснили в Росреестре.
В первую очередь в ведомстве отметили, что никакого упрощенного порядка изъятия неосвоенных земель с 1 марта закон не предусматривает. Более того, он, наоборот, направлен на дополнительную защиту граждан.
Как пояснили в Росреестре, прежде всего новая норма касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками. И закон дает дополнительно три года на то, чтобы провести все необходимые работы и подготовить землю к использованию: убрать мусор, осушить ее, выровнять рельеф и так далее.
«В течение этого трехлетнего срока, пока собственник осваивает участок, его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он к нему еще не приступал», — говорится в сообщении.
По истечении этих трех лет владелец земли уже начинает ею пользоваться, например, строить на ней дом, магазин, выращивать сельскохозяйственную продукцию и так далее. И как раз с этого момент он несет ответственность за то, что не использует участок.
Что меняет новый закон
Процедура изъятия земли, предназначенной для ведения сельского хозяйства или строительства (в том числе жилищного), предусмотрена в законодательстве с 1995 года. В том числе это возможно, если собственник не использует ее по целевому назначению в течение трех лет.
Но самого понятия освоения и его сроков в законодательстве не было, новый же закон их вводит. Таким образом, получается, что раньше участок могли изъять, если его не освоили в течение трех лет. А теперь этот срок фактически увеличивается до 5-7 лет, так как дает собственникам дополнительные три года на то, чтобы привести территорию в порядок.
Как будет работать новая норма
При нарушении срока освоения землю не будут изымать автоматически. Сначала владельцу направят предписание об устранении нарушения и дадут время провести необходимые работы.
«При первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается только предупреждением», — подчеркивают в Росреестре.
Если собственник проигнорирует требование и не исправит ситуацию в отведенный на это срок, Росреестр в течение 30 дней с момента его истечения сообщит об этом в уполномоченное ведомство или местную администрацию. И уже они могут обратиться в суд с требованием изъять участок и продать его на торгах.
С какого момента будут исчисляться сроки освоения
В случае с участками, которые приобретут после 1 марта 2025 года, они будут отсчитываться с момента регистрации. Если земля уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Обратной силы принятый закон не имеет.
Как быть собственникам, которые по объективным причинам не могут освоить участок в срок
«Если на таких участках будут выявлены признаки неиспользования, то обстоятельства по ним будут оцениваться в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнить ту или иную обязанность», — заявили в Росреестре.
Также после получения предписания об устранении нарушения собственник вправе попросить продлить срок для проведения таких работ. Кроме того, гражданин может сдать участок в аренду людям, которые будут поддерживать там порядок, или заказать услугу по уборке территории.
Как найти и оформить в собственность заброшенный земельный участок
Если на земельном участке дом, собственник в другом городе проживает, но землю с домом не планирует продавать, уйдя на пенсию будет в нем проживать, участок в траве конечно,но за забором. Реально лишиться дома в деревне?
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Если ВРИ земельного участка ЛПХ, то собственник этого земельного участка МОЖЕТ или ДОЛЖЕН заниматься "деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции" на этом земельном участке? Вопрос задаю в контексте уточнений требований нового законодательства у отношении ЦЕЛЕВОГО/НЕЦЕЛЕВОГО использования земельных участков.
Александр Т.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в службе поддержки Росреестра.