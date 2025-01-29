Росстат назвал регионы-лидеры по вводу жилья в 2024 году
Больше всего жилой недвижимости в прошлом году сдали в Московской области — 11,4 млн квадратных метров. Однако этот результат на 9% меньше, чем в 2023-м. Таковы данные Росстата.
На втором месте Краснодарский край с 6,7 млн кв. м. (-13%). А на третьей строчке оказалась Москва (6,5 млн «квадратов»), несмотря на уменьшение объема введенного жилья на 11%. В пятерку лидеров по сдаче недвижимости также вошли Ленинградская и Тюменская области с 4,1 млн (-3%) и 3,9 млн (+5%) квадратных метров.
По данным Росстата, Санкт-Петербург завершил 2024 год с результатом 2,7 млн «квадратов». Ввод жилья в городе сократился на 23% по сравнению с 2023-м.
А больше всего прирост ввода жилья увеличился в Дагестане — на 79%, до 2,9 млн кв. м. Противоположную динамику зафиксировали в Севастополе, где в прошлом году сдали на 28% меньше объектов, всего 346 тыс. «квадратов».
В среднем по России ввод сократился на 2%, до 107,8 млн квадратных метров.
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