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Госдума не поддержала проект закона о полном запрете хостелов в домах

Дата публикации: 29 янв 2025
Госдума не поддержала проект закона о полном запрете хостелов в домах

Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект, запрещающий открывать хостелы и гостиницы в нежилых помещениях многоквартирных домов.

По закону хостелы и гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов, при этом правило не распространяется на нежилые объекты на первых этажах.

В свою очередь, ряд депутатов ГД предложили наложить полный запрет, прописав в Жилищном кодексе положение о том, что никакие помещения в МКД нельзя использовать «для размещения хостелов, гостиниц и иных объектов для временного проживания неопределенного круга лиц». Однако 29 января этот законопроект отклонили.

Как заявил «РИА Новости» один из авторов документа, первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, законопроект будут вносить еще раз.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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