Госдума не поддержала проект закона о полном запрете хостелов в домах
Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект, запрещающий открывать хостелы и гостиницы в нежилых помещениях многоквартирных домов.
По закону хостелы и гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов, при этом правило не распространяется на нежилые объекты на первых этажах.
В свою очередь, ряд депутатов ГД предложили наложить полный запрет, прописав в Жилищном кодексе положение о том, что никакие помещения в МКД нельзя использовать «для размещения хостелов, гостиниц и иных объектов для временного проживания неопределенного круга лиц». Однако 29 января этот законопроект отклонили.
Как заявил «РИА Новости» один из авторов документа, первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, законопроект будут вносить еще раз.
Посуточная аренда: как правильно сдавать недвижимость на короткий период
Вы можете оставить первый.