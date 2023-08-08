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Новости
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Россияне в июле оформили рекордное число ипотечных кредитов в Сбере

Дата публикации: 08 авг 2023
Россияне в июле оформили рекордное число ипотечных кредитов в Сбере

В июле 2023 года Сбер выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года. При этом каждая вторая льготная ипотека в стране оформляется в СберБанке.

Объём выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк выдал 111,4 тыс. жилищных кредитов на 364,1 млрд рублей). Всего за 7 месяцев этого года, по данным Домклик, банк выдал 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей — в объёмах выдач рост превысил 86% относительно аналогичного периода 2022 года.

В июле мы зафиксировали рекордный спрос на ипотеку, особой популярностью пользуются льготные программы банка. Доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в июле превысила 50% — почти 50 тысяч кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой. Таким образом, сейчас каждая вторая льготная ипотека в России оформляется в Сбербанке.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По «Господдержке» жители страны в июле взяли жилищных кредитов на 92,1 млрд рублей — почти на 20% больше, чем в июне. По «Семейной ипотеке» — на 90,1 млрд рублей — на 15,1% больше июня и рекорд за всё время действия программы. По «Дальневосточной ипотеке» — на 11,8 млрд — рост на 0,8%. По «Ипотеке для IT» — на 12,8 млрд — рост на 38,3% — рекорд за всё время действия программы.

По данным Домклик, больше всего ипотеки и по базовым, и по льготным программам в июле было выдано в Московской области (44,5 млрд рублей), Москве (39,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (25,3 млрд рублей), Краснодарском крае (23,4 млрд рублей) и Тюменской области (17,3 млрд рублей).

С 4 августа 2023 года Сбер снизил процентную ставку по программам субсидирования совместно с партнёрами-застройщиками: минимальная процентная ставка по программе «Господдержка» снизилась на 0,8%, до 6%. По «Семейной ипотеке» — на 0,8%, до 4%. По «Ипотеке для IT» — на 1%, до 3%.

Подать заявку на ипотеку Сбера и выбрать квартиру со сниженной ставкой можно в 600 ЖК по всей России на Домклик.

Читайте также: Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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