Количество выданных в 2023 году в РФ ипотечных кредитов почти достигло 1 млн
Жители России оформили более 995 тыс. ипотечных кредитов с января по июль 2023 года. Это почти равно результату аналогичного периода в 2021 году, когда в стране было оформлено 1 млн ипотек. Об этом сообщается в материалах Центробанка.
При этом в 2022 году банки выдали 636,4 тыс. ссуд, что на 36% меньше показателей текущего года.
Согласно данным регулятора, наибольшее число ипотечных кредитов за 2023 год банки выдали в июле — 170,5 тыс. А наименьше — в феврале — 77,3 тыс. Отмечается, что количество ипотечных кредитов начало постепенно расти с марта.
Кроме того, объем кредитования в этом году превысил результаты предыдущих лет, составив почти 3,7 млрд рублей. Сумма кредитования в 2022 году составила 2,2 млрд рублей, а в 2021 году — 3,1 млрд рублей. Вместе с тем доля проблемных кредитов по-прежнему остается на исторически низком уровне (0,6%).
Средний срок ипотечных кредитов за 7 месяцев 2023 года увеличился на 2% и составил более 24 лет (291,1 месяца). За аналогичный период 2022 года он насчитывал чуть менее 23 лет (274,8 месяца), а к августу 2021 года — 20 лет (242,9 месяца).
Средневзвешенная ставка по кредитам показала рост с начала года на 0,4%, с 7,86% в январе до 8,25% в июле. Между тем в июле 2021 года она была равна 7,67%, в июле 2022 года — 6,67%.
Кредитование в Сбере
Напомним, что в июле 2023 года Сбер выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года. При этом каждая вторая льготная ипотека в стране оформляется в СберБанке.
Объём выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк выдал 111,4 тыс. жилищных кредитов на 364,1 млрд рублей). Всего за 7 месяцев этого года, по данным Домклик, банк выдал 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей — в объёмах выдач рост превысил 86% относительно аналогичного периода 2022 года.