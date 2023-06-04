Свыше 100 миллионов квадратных метров жилья введут в России в 2023 году
Более 102 миллионов квадратных метров жилья будет введено в России в 2023 году, ожидают в Минстрое.
«Тот объем жилья, который мы предполагали построить, в этом году будет построен — это более 102 млн кв. м. Не меньше, чем в прошлом году», — рассказал глава министерства Ирек Файзуллин в интервью телеканалу Россия-24.
По данным правительства, в прошлом году в России также ввели рекордный объём жилья — 102,7 миллиона квадратных метров, что позволило 3,7 миллиона российских семей улучшить свои жилищные условия.
Сбер фиксирует рост выдачи ипотеки на новостройки
Объём выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки в мае 2023 года, по данным Домклик, превысил 109 млрд рублей — это больше, чем в апреле, на 5% и в 4 раза больше, чем в мае прошлого года.
Как показывает статистика Домклик, спрос на новостройки в России восстанавливается, также отличную динамику демонстрирует Индивидуальное жилищное строительство.
Ещё один тренд — Семейная ипотека с февраля 2023 года опережает программу Господдержки: в мае по семейной ипотеке клиенты Сбера оформили почти половину всех жилищных кредитов на первичное жильё (12 тыс. штук из 25,6 тыс.).