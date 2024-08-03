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Недвижимость
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Как найти добросовестного риелтора

Дата публикации: 03 авг 2024
Как найти добросовестного риелтора
Содержание

По статистике при поиске риелторских услуг люди чаще всего обращаются к своим друзьям и знакомым, то есть доверяют наглядному опыту проведенной сделки. Так, впрочем, происходит не только при найме специалиста на рынке недвижимости. И хорошо, когда необходимый профессионал находится. А что делать в ином случае?

Рассказываем, на что ориентироваться, чтобы выбрать квалифицированного риелтора и не нарваться на недобросовестного.

Что должен делать риелтор

Как правило, специалист по недвижимости выступает посредником в рамках рыночного обмена. То есть он должен уметь создать компетентные каналы коммуникации с обеими сторонами рыночной сделки: покупателем и продавцом. Его роль, таким образом, и заключается в управлении коммуникационным процессом.

Проще говоря, в обязанности риелтора входит:

  • поиск покупателя по заказу продавца недвижимости;
  • поиск объекта недвижимости, необходимого покупателю;
  • реклама объекта недвижимости;
  • оценка имеющихся на рынке объектов недвижимости;
  • определение рыночной стоимости недвижимости;
  • проведение переговоров с продавцами и покупателями;
  • показ объекта недвижимости;
  • оформление документов реализуемого объекта;
  • проверка документов приобретаемого объекта;
  • сопровождение сделки;
  • оформление кредита в случае необходимости;
  • юридическая поддержка.

Агентство недвижимости или частный риелтор

Услуги частного маклера выйдут, конечно же, намного дешевле. При этом сохраняется риск недобросовестного выполнения деятельности. В то же время агентство недвижимости обычно имеет на рынке имя и репутацию, а также обязуется провести полный спектр проверочных мероприятий и дать гарантию от неудачной сделки.

Казалось бы, агентство недвижимости имеет весомое преимущество. И все же различие в стоимости услуг бросается в глаза многим потенциальным клиентам.

Как проверить риелтора или агентство недвижимости

В первую очередь попросите представителя агентства предъявить соответствующие документы: лицензию компании, сертификаты и аттестаты сотрудников. Частный маклер может вам предоставить документ об открытии ИП, сертификат и диплом об обучении. Попросите у риелтора копию его паспорта. Также обратите внимание на время пребывания компании или риелтора на рынке услуг.

Во-вторых, посмотрите, числится ли специалист или агентство в реестре юридических лиц, действительны ли уставные документы. С этим вам поможет любой юрист или нотариус.

Арбитражный суд или налоговая служба поможет проверить банкротство риелтора или агентства, а также были ли у них нарушения закона. В открытых базах можно узнать, не привлекался ли этот специалист к ответственности.

Также ознакомьтесь с отзывами, среди которых не должно быть фейковых. Отличить их достаточно легко: в настоящих комментариях зачастую мелькают личные детали, в то время как купленные отзывы поддерживают благоприятный фон услуг в целом, не доходя до частностей.

Еще одним критерием может служить прозрачность стоимости услуг, в случае если стоимость за некоторые фиксированные операции указана на сайте. Таким образом можно определить ценовой диапазон, в котором работает специалист.

Заключение договора

Даже если вы убедились в добросовестности риелтора или агентства, уделите внимание заключению соглашения, в котором четко должно быть прописано следующее:

  • все обязанности риелтора;
  • процент выплаты комиссионных;
  • размер предоплаты;
  • ответственность обеих сторон;
  • гарантии чистоты сделки;
  • условия расторжения контракта;
  • срок действия договора.

Что может сделать недобросовестный риелтор

Область действий нечистых на руку риелторов довольно многогранна. В народе тем временем, распространены наиболее ужасные для кошелька заказчика истории — о работе так называемых черных риелторов‎. До обычного пользователя доходили даже истории, заканчивающиеся смертельным исходом собственника. Впрочем, обычно риелторы-мошенники не доходят до таких крайностей, а вот переписать квартиру уехавшего надолго из страны россиянина они возьмутся или же попробуют с помощью многоходовой схемы обмана отнять у вас квартиру.

Зачастую аферисты пользуются юридической неграмотностью населения, предлагая подписать договор с не до конца понятной терминологией. Например, есть уже давно известна схема отъема жилья при оформлении договора займа под залог квартиры. Мошенник просто подсовывает жертве документ купли-продажи недвижимости, аргументируя тем, что это классическая форма для займа. Вкупе с психологическим давлением, которым не пренебрегают аферисты, это нередко срабатывает, а пострадавший остается без квартиры.

Схожий способ мошеннической операции отъема жилья благодаря подлогу договора: жертве рассказывают про один документ, а предлагают подписать другой. Сбер уже публиковал примеры подобных мошеннических договоров.

Еще одной известной схемой является квартирное рейдерство. У собственника могут выкупить часть его квартиры, а после создать условия, при которых тот будет вынужден продать свою долю за бесценок.

Что использует риелтор-мошенник

Инструментарий рилетора-мошенника разнообразен и зависит от цели. Здесь может присутствовать манипулирование ценами (для завышения комиссионных или обмана относительно стоимости жилья), искажение фактов (предоставление ложной информации о недвижимости). Помните, что вы всегда можете запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости* (ЕГРН), о которой мы рассказывали ранее.

Также мошенник может представлять как интересы покупателя, так и продавца без раскрытия потенциальных конфликтов интересов, которые могут привести к несправедливым преимуществам для одной стороны. Еще одной опасностью является отсутствие прозрачности отношении дополнительных комиссий или сборов, связанных с транзакцией, что приводит к неожиданному финансовому бремени для клиентов.

Не исключена и кража личных данных с целью манипуляции. Покупатели также могут столкнуться с фактом продажи квартиры нескольким претендентам. Кроме того, никто не убережен от халатности риелтора, который может по разным причинам пренебречь своими обязанностями.

Чаще всего, однако, встречаются несуществующие объекты в объявлениях. Во время звонка покупателю говорят, что недвижимость готова к продаже, а потом сообщают, что она недавно была продана. Затем предлагают рассмотреть другие варианты.

Поэтому к выбору специалиста по недвижимости нужно подойти ответственно, проверив все необходимые документы.

Если вы не хотите рисковать с выбором риелтора, то Домклик предлагает собственную базу проверенных специалистов, где можно изучить квалификацию каждого, а также узнать рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.

*Для корректной работы сайта ЕГРН необходимы сертификаты Минцифры РФ.

Владельцам квартир
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии6
П
Пользователь
19 окт 2024

Азбука Жилья Павел Смирнов забрал ключи и не отдал, угрожал порчей имущества, обязанности риелтора не выполнил и требовал денег

Домклик
21 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

Р
Роза М.
04 авг 2024

На вашем сайте зарегистрирован агент недвижимости , которая мошенник . Кетова Юлия Александровна.

Домклик
06 авг 2024

Роза М.здравствуйте! Риелторы не являются сотрудниками Домклик. В приложении Домклик отзыв о риелторе может оставить только покупатель. Поэтому мы рекомендуем вам поискать варианты, где еще можно оставить отзыв на риелтора. Если риелтор работает в агентстве, то вы можете найти агентство, в котором работает риелтор, и оставить отзыв где-то на агентство.

Р
Роза М.
14 авг 2024

Домкликна вашем сайте агент по недвижимости проводит обманным способом сделки мошенник. Есть несколько десятков пострадавших. Есть несколько исков в суде на этого агента.

Домклик
14 авг 2024

Роза М.здравствуйте! Отправьте, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: данные агента (ссылку на Домклик). Наши специалисты проверят всю информацию!

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