Как найти добросовестного риелтора
По статистике при поиске риелторских услуг люди чаще всего обращаются к своим друзьям и знакомым, то есть доверяют наглядному опыту проведенной сделки. Так, впрочем, происходит не только при найме специалиста на рынке недвижимости. И хорошо, когда необходимый профессионал находится. А что делать в ином случае?
Рассказываем, на что ориентироваться, чтобы выбрать квалифицированного риелтора и не нарваться на недобросовестного.
Что должен делать риелтор
Как правило, специалист по недвижимости выступает посредником в рамках рыночного обмена. То есть он должен уметь создать компетентные каналы коммуникации с обеими сторонами рыночной сделки: покупателем и продавцом. Его роль, таким образом, и заключается в управлении коммуникационным процессом.
Проще говоря, в обязанности риелтора входит:
- поиск покупателя по заказу продавца недвижимости;
- поиск объекта недвижимости, необходимого покупателю;
- реклама объекта недвижимости;
- оценка имеющихся на рынке объектов недвижимости;
- определение рыночной стоимости недвижимости;
- проведение переговоров с продавцами и покупателями;
- показ объекта недвижимости;
- оформление документов реализуемого объекта;
- проверка документов приобретаемого объекта;
- сопровождение сделки;
- оформление кредита в случае необходимости;
- юридическая поддержка.
Агентство недвижимости или частный риелтор
Услуги частного маклера выйдут, конечно же, намного дешевле. При этом сохраняется риск недобросовестного выполнения деятельности. В то же время агентство недвижимости обычно имеет на рынке имя и репутацию, а также обязуется провести полный спектр проверочных мероприятий и дать гарантию от неудачной сделки.
Казалось бы, агентство недвижимости имеет весомое преимущество. И все же различие в стоимости услуг бросается в глаза многим потенциальным клиентам.
Как проверить риелтора или агентство недвижимости
В первую очередь попросите представителя агентства предъявить соответствующие документы: лицензию компании, сертификаты и аттестаты сотрудников. Частный маклер может вам предоставить документ об открытии ИП, сертификат и диплом об обучении. Попросите у риелтора копию его паспорта. Также обратите внимание на время пребывания компании или риелтора на рынке услуг.
Во-вторых, посмотрите, числится ли специалист или агентство в реестре юридических лиц, действительны ли уставные документы. С этим вам поможет любой юрист или нотариус.
Арбитражный суд или налоговая служба поможет проверить банкротство риелтора или агентства, а также были ли у них нарушения закона. В открытых базах можно узнать, не привлекался ли этот специалист к ответственности.
Также ознакомьтесь с отзывами, среди которых не должно быть фейковых. Отличить их достаточно легко: в настоящих комментариях зачастую мелькают личные детали, в то время как купленные отзывы поддерживают благоприятный фон услуг в целом, не доходя до частностей.
Еще одним критерием может служить прозрачность стоимости услуг, в случае если стоимость за некоторые фиксированные операции указана на сайте. Таким образом можно определить ценовой диапазон, в котором работает специалист.
Заключение договора
Даже если вы убедились в добросовестности риелтора или агентства, уделите внимание заключению соглашения, в котором четко должно быть прописано следующее:
- все обязанности риелтора;
- процент выплаты комиссионных;
- размер предоплаты;
- ответственность обеих сторон;
- гарантии чистоты сделки;
- условия расторжения контракта;
- срок действия договора.
Что может сделать недобросовестный риелтор
Область действий нечистых на руку риелторов довольно многогранна. В народе тем временем, распространены наиболее ужасные для кошелька заказчика истории — о работе так называемых черных риелторов. До обычного пользователя доходили даже истории, заканчивающиеся смертельным исходом собственника. Впрочем, обычно риелторы-мошенники не доходят до таких крайностей, а вот переписать квартиру уехавшего надолго из страны россиянина они возьмутся или же попробуют с помощью многоходовой схемы обмана отнять у вас квартиру.
Зачастую аферисты пользуются юридической неграмотностью населения, предлагая подписать договор с не до конца понятной терминологией. Например, есть уже давно известна схема отъема жилья при оформлении договора займа под залог квартиры. Мошенник просто подсовывает жертве документ купли-продажи недвижимости, аргументируя тем, что это классическая форма для займа. Вкупе с психологическим давлением, которым не пренебрегают аферисты, это нередко срабатывает, а пострадавший остается без квартиры.
Схожий способ мошеннической операции отъема жилья благодаря подлогу договора: жертве рассказывают про один документ, а предлагают подписать другой. Сбер уже публиковал примеры подобных мошеннических договоров.
Еще одной известной схемой является квартирное рейдерство. У собственника могут выкупить часть его квартиры, а после создать условия, при которых тот будет вынужден продать свою долю за бесценок.
Что использует риелтор-мошенник
Инструментарий рилетора-мошенника разнообразен и зависит от цели. Здесь может присутствовать манипулирование ценами (для завышения комиссионных или обмана относительно стоимости жилья), искажение фактов (предоставление ложной информации о недвижимости). Помните, что вы всегда можете запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости* (ЕГРН), о которой мы рассказывали ранее.
Также мошенник может представлять как интересы покупателя, так и продавца без раскрытия потенциальных конфликтов интересов, которые могут привести к несправедливым преимуществам для одной стороны. Еще одной опасностью является отсутствие прозрачности отношении дополнительных комиссий или сборов, связанных с транзакцией, что приводит к неожиданному финансовому бремени для клиентов.
Не исключена и кража личных данных с целью манипуляции. Покупатели также могут столкнуться с фактом продажи квартиры нескольким претендентам. Кроме того, никто не убережен от халатности риелтора, который может по разным причинам пренебречь своими обязанностями.
Чаще всего, однако, встречаются несуществующие объекты в объявлениях. Во время звонка покупателю говорят, что недвижимость готова к продаже, а потом сообщают, что она недавно была продана. Затем предлагают рассмотреть другие варианты.
Поэтому к выбору специалиста по недвижимости нужно подойти ответственно, проверив все необходимые документы.
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*Для корректной работы сайта ЕГРН необходимы сертификаты Минцифры РФ.
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