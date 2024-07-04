Жители России стали чаще сберегать деньги и инвестировать
Жители России стали больше формировать накопления и инвестировать. За последний год доля тех, кто регулярно или время от времени откладывает часть доходов, выросла с 42 до 46%. И 70% из них готовы инвестировать — год назад таких людей было 62%. Такие данные получены в результате исследования СберСтрахования жизни.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
То, что россияне стали всё больше сберегать и инвестировать, подтверждает не только опрос, но и наши данные. Мы видим активный осознанный интерес людей ко всем видам накопительных и инвестиционных продуктов. Так, число наших клиентов брокерского бизнеса, негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и страховых компаний за год выросло на 2,4%, до 30,5 млн.
Этот тренд развивается на фоне активного стимулирования государством долгосрочных инвестиций. Так, с этого года у жителей страны появился новый сберегательный инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Россияне уже заключили в СберНПФ 585 тыс. договоров ПДС. Число людей, которые ежемесячно используют наше брокерское приложение, только за прошлый год выросло более чем втрое — до 900 тыс. человек. На фоне даже текущих рекордных ставок по депозитам продолжают пользоваться популярностью фонды денежного рынка.
С 2025 года в России появится долевое страхование жизни. Мы в Сбере предложили похожие аналоги ещё два года назад. Нам удалось это сделать на базе действующего законодательства. И ими воспользовалось уже 22 тыс. человек. Сейчас мы активно готовимся к вступлению в силу закона.
Где больше копят и инвестируют
Чаще всего откладывают деньги в Хабаровске — 67%, Красноярске — 61%, Иркутске — 56%, Новокузнецке и Оренбурге — по 55%, Барнауле, Кемерове и Москве — по 54%.
Больше всего людей, готовых инвестировать, живёт в Москве — 91%, Владивостоке — 88%, Оренбурге — 87%, Казани — 79% и Уфе — 77%. Больше остальных настроены на инвестиции люди от 18 до 30 лет и от 40 до 50 — по 72% в каждой возрастной группе.
Сколько нужно жителям России, чтобы чувствовать себя комфортно
Год назад россиянам, по их собственным оценкам, нужно было 1,259 млн рублей сбережений, чтобы чувствовать себя уверенно. За год сумма существенно изменилась и сейчас составляет в среднем 3,17 млн рублей.
Более трети — 36,5% — опрошенных формируют накопления без определённых целей. Каждый шестой респондент — 16,4% — ставит перед собой задачу сформировать капитал для поддержки детей. Ещё 15,3% копят на покупку квартиры, 14,9% — на образование для себя или детей. Каждый десятый, или 10,3%, откладывает деньги на старость.
Цели для сбережений и инвестиций
38,1% респондентов готовы вкладывать деньги на срок от 2 до 5 лет, 35,5% — до 2 лет, а 26,4% — от 5 лет.
Каждый третий россиянин, или 29,3% опрошенных, считают наиболее привлекательными для инвестиций акции и ценные бумаги, 12,9% — инвестиции в бизнес, а 8,8% — в недвижимость.
Исследование проводили в июне 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.
Самое важно в накоплениях - это покупка квартиры в Столице Москве. Остальное все не важно - машина, нафиг не нужна в красавице столице. Дети в последнюю очередь буду о них думать, считаю, что не нужно ради них жить.
Пользовательдобрый день. Спасибо, что поделились своим мнением.