Где в Москве продаются самые дешевые квартиры – карта стоимости первичного и вторичного жилья от аналитиков Домклик
Аналитический центр Домклик проанализировал объявления о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил стоимость стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) в различных районах Москвы. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цен отдельно для рынка новостроек и рынка готового жилья.
Первичный рынок
Согласно данным Домклик на начало лета, самая низкая стоимость стандартной квартиры (35 кв. м) в новостройках зафиксирована в следующих районах (на карте показаны светло-голубым):
- Филимонковское поселение (Новомосковский АО) – 7,8 млн руб.
- Бибирево (Северо-Восточный АО) – 7,8 млн руб.
- Городской округ Щербинка (Новомосковский АО) – 8,3 млн руб.
- Рязановское поселение (Новомосковский АО) – 8,4 млн руб.
- Десеновское поселение (Новомосковский АО) – 8,5 млн руб.
- Поселение Московский (Новомосковский АО) – 8,6 млн руб.
- Городской округ Троицк (Троицкий АО) – 8,7 млн руб.
- Внуковское поселение (Новомосковский АО) – 8,7 млн руб.
- Крюково (Зеленоградский АО) – 9 млн руб.
- Косино-Ухтомский (Восточный АО) – 9 млн руб.
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в начале этого года, показало, что рейтинг значительно изменился. Сейчас в списке помимо районов НАО присутствуют районы, расположенные в СВАО, ЗелАО и ВАО.
Эксперты Домклик пояснили, что увеличение присутствия менее отдаленных районов закономерно и объясняется прежде всего вымыванием с рынка выгодных предложений на фоне завершения массовых госпрограмм. Кроме того, наибольшее снижение объема предложения также отмечается в бюджетных районах, к которым относятся поселения Новой Москвы: Марушкинское, Кокошкино, Рязановское, Десеновское.
Аналитики отмечают, что с начала года объем предложения на первичном рынке Москвы снизился почти на четверть (на 23%). При этом динамика количества объявлений для различных сегментов отличается. Так, наибольшее снижение наблюдается в сегменте квартир-студий (-38%), далее идут двухкомнатные квартиры (-28%). Снижение количества выставленных однокомнатных квартир сравнимо с сегментом крупногабаритного жилья (3 и более комнат) и составляет порядка 15%.
Эксперты полагают, что столь резкое снижение количества выставленных студий является результатом запрета властей на возведение студий и квартир площадью менее 28 кв м. Повышенный спрос на малогабаритное жилье подтверждается и статистикой сделок Сбера. Так, если в январе-феврале доля студий и однокомнатных квартир в общем количестве сделок по приобретению квартир в новостройках была около 35-40%, то в мае-июне показатель вырос до 50%.
Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Тверской (средняя цена квартиры площадью 35 кв. м – 82,9 млн руб) и Якиманка (69,5 млн руб). Замыкает тройку лидеров район Хамовники, однако отрыв по стоимости от Якиманки и Тверского значительный: стандартная квартира площадью 35 кв. м обойдется уже в 43 млн руб.
Вторичная недвижимость
Согласно данным Домклик на начало лета, самая низкая стоимость стандартной квартиры (35 кв. м) на рынке готового жилья зафиксирована в следующих районах:
- Вороновское поселение (Троицкий АО) – 4,9 млн руб.
- Краснопахорское поселение (Троицкий АО) – 5,7 млн руб.
- Восточный (Восточный АО) – 7,2 млн руб.
- Городской округ Щербинка (Новомосковский АО) – 7,2 млн руб.
- Силино (Зеленоградский АО) – 7,4 млн руб.
- Городской округ Троицк (Троицкий АО) – 7,4 млн руб.
- Филимонковское поселение (Новомосковский АО) – 7,6 млн руб.
- Капотня (Юго-Восточный АО) – 7,7 млн руб.
- Бирюлево Западное (Южный АО) – 7,9 млн руб.
- Матушкино (Зеленоградский АО) – 8 млн руб.
Эксперты отметили, что с начала года список бюджетных районов по стоимости квартир на вторичном рынке изменился гораздо заметнее. Если в начале года рейтинг состоял в основном из поселений Троицкого АО, то сейчас в него входят районы НАО и ЗелАО.
Более того, в рейтинге присутствуют районы, расположенные в пределах МКАД – Капотня и Бирюлево Западное. Другими словами, на рынке готовых квартир также присутствует эффект «вымывания» выгодных предложений на фоне дорогой ипотеки.
Самая высокая стоимость за квадратный метр на вторичном рынке ожидаемо внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся – Хамовники и Арбат. Квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 36,2 млн руб и 33,4 млн руб соответственно. Далее следуют Пресненский, Замоскворечье и Якиманка, однако стоимость стандартной вторичной квартиры (35 кв. м) в этих районах будет ниже – около 20-23 млн руб.
Эксперты также выяснили, что в отличие от первичного рынка, предложение на рынке готового жилья выросло с начала года практически во всех сегментах.
Так, количество выставленных одно- и двухкомнатных квартир выросло на ~10%, объем крупногабаритных квартир вырос незначительно (+2%). Единственное исключение – студии: количество предложений снизилось на 15%. Такая статистика косвенно подтверждает, что в текущих рыночных условиях небольшие студии являются наиболее востребованным форматом.
Эксперты добавляют, что рост интереса к студиям привёл и к росту цены: студии – единственный сегмент на вторичном рынке, где с начала года цена не снизилась.
Бред! Филевский парк один из самых дорогих районов, здесь представлен как дешевый район. Статистика вся придуманная.
Пользовательздравствуйте. Он не представлен как дешевый район. Если присмотреться к карте Москвы по районам, Филевский парк окрашен желтым цветом, ближе к оранжевому. На графике это цены в диапазоне от 13,4 млн до 15,9 млн рублей (на вторичном рынке) и от 17,2 млн до 18,2 млн (на первичном рынке).
Данные взяты из объявлений на Домклик.