Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России повысили до 109 тыс. рублей
Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 кв. метра жилья на второе полугодие 2024 года в размере 109 002 руб. Это выше на 11,7%, чем в первой половине года. Такой приказ ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.
Так, самая высокая стоимость «квадрата» недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе — 176,9 тыс. руб. Следом идут Москва — 171,7 тыс., Санкт-Петербург — 165,3 тыс., Приморский край — 163,9 тыс., Краснодарский край — 159,5 тыс., Московская область — 153,1 тыс., а также Татарстан — 149,2 тыс., Ленинградская область — 128,8 тыс. руб.
Самая низкая цена за 1 кв. метр жилья — в Ингушетии — 55 тыс. руб., Кабардино-Балкарской республике – 61,5 тыс., Калмыкии – 71,6 тыс., Смоленской и Тамбовской областях — чуть выше 76 тыс., а также Брянской области — 77,8 тыс. руб.
Приказом определена и средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилого помещения на третий квартал — в 109 тыс. руб. Это на 8% выше, чем во втором квартале.
Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчёте размеров пособий и выплат на покупку или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.
Все это бред! Цена квадрата в Москве - 500 тысяч рублей минимальная. В сером Питере - 200 тысяч за квадрат, ито на подумать.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились мнением. Таковы данные Минстроя.