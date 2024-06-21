Сбер меняет правила работы по «Ипотеке для IT» и «Господдержке» в связи с исчерпанием лимита
В связи с исчерпанием лимита с 21 июня Сбер меняет правила работы по двум льготным госпрограммам ипотеки — «Ипотека для IT» и «Господдержка».
По программе для IT-специалистов Сбер продолжает прием заявок, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. Банк возобновит выдачи при выделении нового лимита. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объёме.
В преддверии закрытия программы «Господдержка» Сбер максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля.
«Сегодня уже более 1,5 млн семей улучшили свои жилищные условия в рамках программы, запущенной правительством РФ в 2020 году, на цели субсидирования было направлено 500 млрд рублей.
Включение в программу индивидуального жилищного строительства оказало серьезный стимул для развития данного направления. А такое направление, как строительство своего дома гражданами самостоятельно, в целом стало возможно благодаря программе.
Программа завершается в этом месяце, кредиторы уже израсходовали более 97% выделенного лимита средств, а с учётом выросшего спроса под завершение программы ожидаем полное освоение лимитов», — прокомментировали в ДОМ.РФ.
По этой причине по программе «Господдержка» с 21 июня закрывается приём заявок и запись на сделку. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объёме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты по программе «Господдержка» будут выдаваться до 24 июня.
Напомним, что программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. С момента запуска программы Сбербанк выдал 30,7 тыс. ипотечных кредитов по программе на сумму 234,4 млрд рублей.
По данным Домклик, с момента запуска массовой льготной программы «Господдержка» Сбербанк выдал 868,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 3 трлн рублей.
Раздают IT ипотеку всем кому не поподя - малярам, газовщикам, водителям и т.д. А предназначалась она только для удержания высококлассных специалистов в области it.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.
"Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня."
Информация не соответствует действительности. У нас была запись на сделку на 24 июня. Сегодня позвонил ваш менеджер и сообщил, что сделки не будет.
Алёна Б.здравствуйте. До 24 июня, увы, не включительно.
Добрый день. В статье вы пишите, что: "Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня." Сегодня в банке должна была состояться сделка по IT ипотеке, но нам отказали в связи с приостановкой. Прошу дать пояснения по этой информации?
Светлана П.добрый день. В статье мы пишем, что по «ИТ-ипотеке» изменения в приеме заявок и порядке выдачи с 21 июня.
В связи с исчерпанием лимита есть два варианта:
1. Ждать выделения нового лимита. Точная дата неизвестна, поэтому заявка может отмениться автоматически, если срок одобрения по ней истечет.
2. Подать заявку на другую программу кредитования. Предупредим, что в таком случае заявка уйдет на пересмотр. Банк рассмотрит ее без учета предыдущего решения.
Записана сегодня, 22.06 на сделку, но сделку не оформляют. Причина?
Кристина П.здравствуйте. У модератора комментариев нет информации по вашей программе и сделке, поэтому помочь может менеджер по подготовке. Рекомендуем обратиться к нему.
Домкликспасибо за стимул уйти из сбербанка!
Если что информация недостоверная в статье. Сбербанк задним числом перестал оформлять любые льготные и ит ипотеки, даже ранее одобренные.