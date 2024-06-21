Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
53K

Сбер меняет правила работы по «Ипотеке для IT» и «Господдержке» в связи с исчерпанием лимита

Дата публикации: 21 июн 2024
Сбер меняет правила работы по «Ипотеке для IT» и «Господдержке» в связи с исчерпанием лимита

В связи с исчерпанием лимита с 21 июня Сбер меняет правила работы по двум льготным госпрограммам ипотеки — «Ипотека для IT» и «Господдержка».

По программе для IT-специалистов Сбер продолжает прием заявок, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. Банк возобновит выдачи при выделении нового лимита. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объёме.

В преддверии закрытия программы «Господдержка» Сбер максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля.

«Сегодня уже более 1,5 млн семей улучшили свои жилищные условия в рамках программы, запущенной правительством РФ в 2020 году, на цели субсидирования было направлено 500 млрд рублей.

Включение в программу индивидуального жилищного строительства оказало серьезный стимул для развития данного направления. А такое направление, как строительство своего дома гражданами самостоятельно, в целом стало возможно благодаря программе.

Программа завершается в этом месяце, кредиторы уже израсходовали более 97% выделенного лимита средств, а с учётом выросшего спроса под завершение программы ожидаем полное освоение лимитов», — прокомментировали в ДОМ.РФ.

По этой причине по программе «Господдержка» с 21 июня закрывается приём заявок и запись на сделку. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объёме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты по программе «Господдержка» будут выдаваться до 24 июня.

Напомним, что программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. С момента запуска программы Сбербанк выдал 30,7 тыс. ипотечных кредитов по программе на сумму 234,4 млрд рублей.

По данным Домклик, с момента запуска массовой льготной программы «Господдержка» Сбербанк выдал 868,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 3 трлн рублей.

Новости
Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Комментарии46
П
Пользователь
24 июн 2024

Раздают IT ипотеку всем кому не поподя - малярам, газовщикам, водителям и т.д. А предназначалась она только для удержания высококлассных специалистов в области it.

Домклик
05 июл 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Алёна Б.
23 июн 2024

"Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня."

Информация не соответствует действительности. У нас была запись на сделку на 24 июня. Сегодня позвонил ваш менеджер и сообщил, что сделки не будет.

Домклик
05 июл 2024

Алёна Б.здравствуйте. До 24 июня, увы, не включительно.

С
Светлана П.
22 июн 2024

Добрый день. В статье вы пишите, что: "Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня." Сегодня в банке должна была состояться сделка по IT ипотеке, но нам отказали в связи с приостановкой. Прошу дать пояснения по этой информации?

Домклик
03 июл 2024

Светлана П.добрый день. В статье мы пишем, что по «ИТ-ипотеке» изменения в приеме заявок и порядке выдачи с 21 июня.

В связи с исчерпанием лимита есть два варианта:

1. Ждать выделения нового лимита. Точная дата неизвестна, поэтому заявка может отмениться автоматически, если срок одобрения по ней истечет.

2. Подать заявку на другую программу кредитования. Предупредим, что в таком случае заявка уйдет на пересмотр. Банк рассмотрит ее без учета предыдущего решения.

К
Кристина П.
22 июн 2024

Записана сегодня, 22.06 на сделку, но сделку не оформляют. Причина?

Домклик
04 июл 2024

Кристина П.здравствуйте. У модератора комментариев нет информации по вашей программе и сделке, поэтому помочь может менеджер по подготовке. Рекомендуем обратиться к нему.

К
Кристина П.
05 июл 2024

Домкликспасибо за стимул уйти из сбербанка!

С
Станислав Н.
22 июн 2024

Если что информация недостоверная в статье. Сбербанк задним числом перестал оформлять любые льготные и ит ипотеки, даже ранее одобренные.

Рекомендуем
В Минфине дали прогноз по ситуации на рынке ипотеки после сокращения госпрограмм
16K
Исследование Домклик: в мае спрос на льготную ипотеку вырос до рекордных 63%
2K
Почти 90 млн «квадратов» жилья приобрели клиенты Сбербанка с помощью льготной ипотеки
6K
Скидка 0,5% по ипотеке Сбера на Домклик теперь и для новостроек
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал