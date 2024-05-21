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Новости
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Сбер улучшил условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки

Дата публикации: 21 мая 2024
Сбер улучшил условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки

Для получения «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в Сбербанке педагогам и медикам теперь достаточно трехмесячного стажа работы. Раньше они должны были отработать в госучреждении минимум пять лет.

Срок в три месяца обусловлен базовыми требованиями банка к стажу заемщиков.

Специалистам, которые оформили ипотеку, нужно будет подтверждать занятость в бюджетной организации каждые полгода в течение пяти лет с даты заключения кредитного договора.

Накануне правительство скорректировало условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки. Оно в том числе отменило требование о наличии пятилетнего стажа работы для врачей и учителей, а также увеличило до 9 млн руб. размер кредита на покупку «вторички» больше 60 «квадратов» в моногородах.

Заявки на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку по новым правилам можно подать на Домклик. Банк начнет их рассматривать 1 июня, когда изменения вступят в силу.

Условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки

В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство. «Вторичку» по программе можно приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области.

Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., если площадь недвижимости менее 60 кв. м, и 9 млн руб., если она больше 60 «квадратов», в том числе в моногородах.

Узнать подробные условия программы>>

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Для учителей
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии106
М
Марина Е.
12 окт 2024

Здравствуйте! Подскажите, а если стаж работы в медицинском учреждении превышает пять лет все равно нужно каждые пол года подтверждать то, что ты работаешь в медучреждении?

Домклик
14 окт 2024

Марина Е.здравствуйте! Да, стаж необходимо подтверждать каждые полгода. Рассказали в наших статьях о полных условиях программы "Дальневосточная ипотека", и как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку.

П
Пользователь
11 окт 2024

Не могу найти в интернете последние изменения о том, что в течении 5 лет нужно подтверждение занятости в бюджетном образовательном учреждении.

Домклик
11 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Можете ознакомиться с полными условиями программы "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека".

С
Саяна С.
26 сен 2024

Здравствуйте! Учитель английского языка на полставке в детском саду подходит под дальневосточную ипотеку?

Домклик
26 сен 2024

Саяна С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-dalnevostochnuyu-ipoteku-v-sberbanke.

С
Саяна С.
26 сен 2024

Здравствуйте! Помощник воспитателя в детском саду подходит под дальневосточную ипотеку?

Домклик
26 сен 2024

Саяна С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-dalnevostochnuyu-ipoteku-v-sberbanke.

К
Клавдия А.
20 сен 2024

Здравствуйте, можно ли менять специальность после оформления ипотеки, как соц педагогу, например, и устроиться воспитателем? в таком случае ставка не повысится?

2) зависит ли время работы на повышение ставки, например, сменила учреждение за месяц до подтверждения занятости

Домклик
20 сен 2024

Клавдия А.здравствуйте! Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-podtverdit-svoj-dohod-i-zanyatost-pri-pokupke-kvartiry-v-ipoteku-sberbanka?ysclid=m0nxryzvdq630318401.

Уточним, подтверждение занятости должно быть один раз в полгода, если работа в бюджетной организации (это может быть иная бюджетная организация, а не изначальная). Если подтверждения не будет, ставка повысится.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

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