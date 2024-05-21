Сбер улучшил условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки
Для получения «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в Сбербанке педагогам и медикам теперь достаточно трехмесячного стажа работы. Раньше они должны были отработать в госучреждении минимум пять лет.
Срок в три месяца обусловлен базовыми требованиями банка к стажу заемщиков.
Специалистам, которые оформили ипотеку, нужно будет подтверждать занятость в бюджетной организации каждые полгода в течение пяти лет с даты заключения кредитного договора.
Накануне правительство скорректировало условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки. Оно в том числе отменило требование о наличии пятилетнего стажа работы для врачей и учителей, а также увеличило до 9 млн руб. размер кредита на покупку «вторички» больше 60 «квадратов» в моногородах.
Заявки на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку по новым правилам можно подать на Домклик. Банк начнет их рассматривать 1 июня, когда изменения вступят в силу.
Условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки
В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство. «Вторичку» по программе можно приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области.
Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., если площадь недвижимости менее 60 кв. м, и 9 млн руб., если она больше 60 «квадратов», в том числе в моногородах.
Здравствуйте! Подскажите, а если стаж работы в медицинском учреждении превышает пять лет все равно нужно каждые пол года подтверждать то, что ты работаешь в медучреждении?
Марина Е.здравствуйте! Да, стаж необходимо подтверждать каждые полгода. Рассказали в наших статьях о полных условиях программы "Дальневосточная ипотека", и как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку.
Не могу найти в интернете последние изменения о том, что в течении 5 лет нужно подтверждение занятости в бюджетном образовательном учреждении.
Пользовательздравствуйте! Можете ознакомиться с полными условиями программы "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека".
Здравствуйте! Учитель английского языка на полставке в детском саду подходит под дальневосточную ипотеку?
Саяна С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-dalnevostochnuyu-ipoteku-v-sberbanke.
Здравствуйте! Помощник воспитателя в детском саду подходит под дальневосточную ипотеку?
Саяна С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-dalnevostochnuyu-ipoteku-v-sberbanke.
Здравствуйте, можно ли менять специальность после оформления ипотеки, как соц педагогу, например, и устроиться воспитателем? в таком случае ставка не повысится?
2) зависит ли время работы на повышение ставки, например, сменила учреждение за месяц до подтверждения занятости
Клавдия А.здравствуйте! Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-podtverdit-svoj-dohod-i-zanyatost-pri-pokupke-kvartiry-v-ipoteku-sberbanka?ysclid=m0nxryzvdq630318401.
Уточним, подтверждение занятости должно быть один раз в полгода, если работа в бюджетной организации (это может быть иная бюджетная организация, а не изначальная). Если подтверждения не будет, ставка повысится.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.