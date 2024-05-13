Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет
Клиенты Сбербанка, которым исполнилось 18 лет, теперь могут получить жилищный кредит на покупку или строительство частного дома, рефинансировать ипотеку и оформить ее по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
Мы видим, что «Молодежная ипотека» пользуется большим спросом у наших клиентов. В прошлом году Сбер выдал свыше 10,6 тыс. жилищных кредитов на 29,8 млрд руб. людям в возрасте от 18 до 21 года. Мы рады расширить перечень целей кредитования по этой популярной программе, предоставив нашим молодым клиентам более разнообразные финансовые инструменты для покупки своего жилья.
Ранее молодым людям были доступны базовые программы «Ипотека на вторичное жилье» и «Ипотека на новостройку», а также льготные программы «Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Ипотека в Республике Тыва», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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