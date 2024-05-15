Минфин хочет повышать ставку по «Дальневосточной ипотеке» поэтапно
Ставка по льготной программе «Дальневосточная ипотека» к 2030 году должна составить 8%, но увеличивать ее следует в несколько этапов. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
«На наш взгляд, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе. Поэтому мы предлагаем поэтапно повышать, не сразу, а поэтапно», — сказал он.
Так, Минфин предлагает поднимать ее на 1% каждый год, начиная с 2025-го.
О том, что ведомство обсуждает увеличение ставки по «Дальневосточной ипотеке», стало известно в апреле, однако других подробностей тогда не привели.
В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.
Что самое интересное? Это всё время разговор про повышение. До какого уровня будут повышать? Если зарплата стоит на одном уровне и никакого сдвига. Думаю сперва нужно разобраться с прожиточным минимумом, затем про повышения цен на Вторичное жильё и на Новостройку.
Эхтирам А.здравствуйте. Спасибо, что поделились мнением)
Правильное решение, но лучше уже с этого года начать повышать ставку по ДВ. 2% это просто рекордно низкая ставка даже для самых богатых стран, нужно повышать ее, иначе от бюджета ничего не останется.