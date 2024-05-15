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Новости
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Минфин хочет повышать ставку по «Дальневосточной ипотеке» поэтапно

Дата публикации: 15 мая 2024
Минфин хочет повышать ставку по «Дальневосточной ипотеке» поэтапно

Ставка по льготной программе «Дальневосточная ипотека» к 2030 году должна составить 8%, но увеличивать ее следует в несколько этапов. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

«На наш взгляд, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе. Поэтому мы предлагаем поэтапно повышать, не сразу, а поэтапно», — сказал он.

Так, Минфин предлагает поднимать ее на 1% каждый год, начиная с 2025-го.

О том, что ведомство обсуждает увеличение ставки по «Дальневосточной ипотеке», стало известно в апреле, однако других подробностей тогда не привели.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.

Узнать подробнее об условиях программы>>

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Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
Э
Эхтирам А.
18 мая 2024

Что самое интересное? Это всё время разговор про повышение. До какого уровня будут повышать? Если зарплата стоит на одном уровне и никакого сдвига. Думаю сперва нужно разобраться с прожиточным минимумом, затем про повышения цен на Вторичное жильё и на Новостройку.

Домклик
20 мая 2024

Эхтирам А.здравствуйте. Спасибо, что поделились мнением)

П
Пользователь
16 мая 2024

Правильное решение, но лучше уже с этого года начать повышать ставку по ДВ. 2% это просто рекордно низкая ставка даже для самых богатых стран, нужно повышать ее, иначе от бюджета ничего не останется.

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