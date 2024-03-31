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Выплату в 1 млн рублей на погашение ипотеки в ДФО хотят ввести с 2025 года

Дата публикации: 31 мар 2024
Выплату в 1 млн рублей на погашение ипотеки в ДФО хотят ввести с 2025 года

В ряде дальневосточных регионов могут начать выплачивать 1 млн руб. на ипотеку при рождении третьего ребенка со следующего года. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В Приморском крае действует пилотный проект, который предусматривает выплату в 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей. Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить его на Чукотку и другие регионы ДФО с низким коэффициентом рождаемости.

«В части миллиона за третьего ребенка — мы президенту делали такое предложение, и он поддержал его в рамках встречи с людьми на Чукотке 10 января. Речь идет о расширении программы компенсации ипотеки для регионов с низким коэффициентом рождаемости, к коим относится Магаданская область», — сказал Чекунков в ходе рабочей встречи в комитете Госдумы.

Он уточнил, что программу скорректируют. «Правительство примет решение, мы договорились: уже с 1 января третьи и последующие дети позволят родителям на миллион снизить ипотеку», — отметил министр.

Сейчас российские семьи, в которых родился третий и последующие дети, могут получить на погашение ипотеки 450 тыс. руб. Действие этой выплаты планируют продлить до 2030 года.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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