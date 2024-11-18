Правительство России попросили увеличить лимиты по «Семейной ипотеке»
Группа депутатов Госдумы попросила Правительство России увеличить лимиты по «Семейной ипотеке». Обращение есть в распоряжении нескольких федеральных СМИ.
Как пишут «Известия», письмо направлено на имя главы кабмина Михаила Мишустина. Авторы обращения — первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд парламентариев.
«Для семьи с двумя или тремя детьми нужна трехкомнатная квартира, а она сейчас стоит гораздо дороже, чем 6 млн рублей. Молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть такую разницу без поддержки государства. И разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными», — пояснил газете Владимир Кошелев.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил «Ведомостям» получение письма и уточнил, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
Ранее в Минфине сообщили, что вместе с ДОМ.РФ работают над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов по семейной ипотеке между банками.
«Сейчас Минфин России совместно с ДОМ.РФ работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками для того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других», — говорится на сайте ведомства.
Напомним, что Сбербанк с 15 ноября возобновил выдачи кредитов по «Семейной ипотеке».
Об условиях программы для семьей детьми в Сбербанке — читайте в статье «Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году»
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Здравствуйте! А почему Сбер отменил выдачу Дальневосточной ипотеке на покупку готового жилья в моногороде?
Елена Г.здравствуйте! Полные условия программы представлены здесь.
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Минимальная сумма по семейной ипотеке в М. О. выросла до 12.5 миллионов??? Почему отменили лимит в 6 миллионов?
Марина Ш.здравствуйте! Актуальные условия представлены в статье.
Семейная ипотека нужна многодетным с 5-ю детьми и не ограничивать тем что,с 2018 года рожденные дети?У нас пять детей и пятый ребенок рожден в 2017 году и у нас нет право на семейную ипотеку,на очередь по жилью не ставят,это в Москве,что говорить о регионах?
Лилия Д.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.
Уже вышли на сделку и отменили в нашем городе семейную ипотеку для семей, где 2 несовершеннолетних детей!!!! Столько сил и стараний, и что теперь брать под 30%??
Оксана Х.здравствуйте! Сожалеем, что так произошло. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Мы столкнулись с другой проблемой при изменении вами условий: наш объект ниже по стоимости, чем 6млн, а Сбер ввел искусственную надбавку в виде "минимальной суммы кредита", таким образом, выросла ставка и ежемесячный платеж и выбранный нами объект не подходит. Всё планирование, проводимое нами с сентября - со времени одобрения заявки :(
Надежда на то, что кто-то значимый читает, анализирует комментарии и сможет привести в порядок то, что происходит с ипотекой по госпрограмме.
ПС: если банку не хватает ликвидности, можно же было хотя бы дать возможность на добавленную стоимость открывать отдельный лист погашения, чтобы, например, "ваш хвостик" по рыночной ставке можно было погасить отдельно и начать платить по ставке, заявленной государством.
Мария Н.здравствуйте! Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.