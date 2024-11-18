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Правительство России попросили увеличить лимиты по «Семейной ипотеке»

Новости
18 нояб 2024
2K
Правительство России попросили увеличить лимиты по «Семейной ипотеке»

Группа депутатов Госдумы попросила Правительство России увеличить лимиты по «Семейной ипотеке». Обращение есть в распоряжении нескольких федеральных СМИ.

Как пишут «Известия», письмо направлено на имя главы кабмина Михаила Мишустина. Авторы обращения — первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд парламентариев.

«Для семьи с двумя или тремя детьми нужна трехкомнатная квартира, а она сейчас стоит гораздо дороже, чем 6 млн рублей. Молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть такую разницу без поддержки государства. И разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными», — пояснил газете Владимир Кошелев.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил «Ведомостям» получение письма и уточнил, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее в Минфине сообщили, что вместе с ДОМ.РФ работают над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов по семейной ипотеке между банками.

«Сейчас Минфин России совместно с ДОМ.РФ работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками для того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других», — говорится на сайте ведомства.

Напомним, что Сбербанк с 15 ноября возобновил выдачи кредитов по «Семейной ипотеке».

Об условиях программы для семьей детьми в Сбербанке — читайте в статье «Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году»

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Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
По вашему мнению, какие еще инструменты для семей с детьми могли бы быть полезными?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии14
Е
Елена Г.
5 дней назад

Здравствуйте! А почему Сбер отменил выдачу Дальневосточной ипотеке на покупку готового жилья в моногороде?

Домклик
5 дней назад

Елена Г.здравствуйте! Полные условия программы представлены здесь.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

М
Марина Ш.
7 дней назад

Минимальная сумма по семейной ипотеке в М. О. выросла до 12.5 миллионов??? Почему отменили лимит в 6 миллионов?

Домклик
7 дней назад

Марина Ш.здравствуйте! Актуальные условия представлены в статье.

Л
Лилия Д.
7 дней назад

Семейная ипотека нужна многодетным с 5-ю детьми и не ограничивать тем что,с 2018 года рожденные дети?У нас пять детей и пятый ребенок рожден в 2017 году и у нас нет право на семейную ипотеку,на очередь по жилью не ставят,это в Москве,что говорить о регионах?

Домклик
7 дней назад

Лилия Д.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

О
Оксана Х.
18 нояб 2024

Уже вышли на сделку и отменили в нашем городе семейную ипотеку для семей, где 2 несовершеннолетних детей!!!! Столько сил и стараний, и что теперь брать под 30%??

Домклик
19 нояб 2024

Оксана Х.здравствуйте! Сожалеем, что так произошло. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

М
Мария Н.
18 нояб 2024

Мы столкнулись с другой проблемой при изменении вами условий: наш объект ниже по стоимости, чем 6млн, а Сбер ввел искусственную надбавку в виде "минимальной суммы кредита", таким образом, выросла ставка и ежемесячный платеж и выбранный нами объект не подходит. Всё планирование, проводимое нами с сентября - со времени одобрения заявки :(

Надежда на то, что кто-то значимый читает, анализирует комментарии и сможет привести в порядок то, что происходит с ипотекой по госпрограмме.

ПС: если банку не хватает ликвидности, можно же было хотя бы дать возможность на добавленную стоимость открывать отдельный лист погашения, чтобы, например, "ваш хвостик" по рыночной ставке можно было погасить отдельно и начать платить по ставке, заявленной государством.

Домклик
19 нояб 2024

Мария Н.здравствуйте! Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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