Маткапитал предложили использовать для лечения семьи
Россиянам нужно разрешить тратить материнский капитал на оплату медицинских услуг, которые не входят в полис обязательного медстрахования (ОМС). Такое обращение зампреду правительства Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По закону маткапитал можно направить на:
- улучшение жилищных условий: покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки, строительство и реконструкцию дома;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
Как пишут «Известия», речь идет о возможности использовать выплату на лечение как детей, так и самих родителей. В письме вице-премьеру говорится, что многим семьям сложно оплачивать дорогостоящее лечение. И предложенная мера сделает его более доступным и снизит финансовую нагрузку на родителей.
Как считает Чернышов, список таких медуслуг должен составить Минздрав. Он также напомнил, что в некоторых регионах можно направлять региональный материнский капитал на медицинские услуги для детей. Например, в Санкт-Петербурге разрешено тратить его на лечение зубов и глаз, в ЯНАО, Ростовской и Томской областях — на любую медпомощь по назначению врача, в Ленинградской области — на лечение зрения.
Между тем расширение использования льготы поддержали в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Я поддерживаю эту инициативу. Если правительство даст на нее положительное заключение, это можно приветствовать. При этом ранее Минздрав не поддержал законопроект депутатов Госдумы, которые предлагали аналогичные меры, на основании того, что вопросы лечения детей уже урегулированы, а денег достаточно. Но мы так не считаем», — сказала глава комитета Нина Останина.
В феврале этого года депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий тратить маткапитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, назначенных им врачом. Но в итоге его отклонили.
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
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