Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за полгода
Стоимость квартиры в новостройке в среднем по России увеличилась на 5,3% за последние полгода. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Эксперты изучили первичный рынок 70 городов и выяснили, что цена лота с начала года выросла в 60 из них, в 10 — уменьшилась.
Больше всего жилье подорожало в Севастополе (+16,8%), Владикавказе (+16,5%), Самаре (+14,1%), Нижнем Тагиле (+13,9%), Мурманске (+13,6%), Красноярске (+11,1%), Набережных Челнах (+11%), Омске (+10,8%), Череповце (+10,8%), Кургане (+10,1%) и Калуге (+10%).
Дешевле оно стало в Грозном (-6,1%), Архангельске (-5,3%), Махачкале (-3,2%), Владимире (-3,2%), Краснодаре (-2,4%), Орле (-1,2%), Улан-Удэ (-0,7%), Курске (-0,4%), Астрахани (-0,4%) и Иваново (-0,4%).
Квартира в Москве прибавила в стоимости 8,3%, в Подмосковье — 6,1%, в Санкт-Петербурге — 3,5%.
Если говорить о цене «квадрата» в новостройках, то в среднем по России он подорожал на 6,1% за полгода.
При этом во втором квартале, как отметили аналитики, цены на жилье росли не слишком активно. В 41 городе они увеличились, в 29 — упали. В среднем по всем из них стоимость в среднем выросла на 2,1%, до 7,1 млн руб.
Сильнее всего квартиры подорожали в Нижнем Тагиле (+17,8%), Владикавказе (+17,5%) и Красноярске (+10,4%). А отрицательную динамику показали в том числе Магнитогорск (-5,8%), Улан-Удэ (-5,4%), Новокузнецк (-4,7%), Рязань (-4,2%) и Чебоксары (-4%).
Хочу купить квартиру. С чего начать?
Понятно почему в Краснодаре дешевеет. От туда сейчас все бегут, продают квартиры за бесценок. 1.Опасаются за свою жизнь. 2.Их бомбят каждый день