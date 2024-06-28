Что изменится для покупателей и собственников недвижимости в июле 2024 года
- Завершается действие массовой льготной ипотеки
- Центробанк усилит контроль над займами
- Вырастут тарифы за коммуналку
- Россияне начнут получать информацию о сумме пенсионных накоплений
- В России проиндексируют пенсии
- Банки усилят защиту клиентов от мошенников
- Оформить внесудебное банкротство станет проще
- Сбер запускает скидку по ипотеке на новостройки
В июле 2024 года россиян ждут несколько изменений, связанных с оформлением кредитов, получением выплат и оплатой жилищно-коммунальных услуг.
Рассказываем главное.
Завершается действие массовой льготной ипотеки
1 июля завершается действие льготной ипотечной программы «Господдержка», запущенной в 2020 году.
С момента запуска ипотеки с господдержкой более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.
Сбербанк закрыл приём заявок и запись на сделку по этой программе.
Центробанк усилит контроль над займами
С 1 июля Центральный банк России усилит контроль над кредитованием заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого регулятор повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и автокредитам.
Как отметили в Центробанке, доля кредитов, которые банки предоставляют людям с показателем долговой нагрузкой (ПДН) свыше 50%, снизилась с момента введения макпропруденциальных лимитов: с 64% в в конце 2022 года до 34% в первом квартале 2024 года. По кредитам наличными эта доля снизилась с 67 до 25%, а по кредитным картам — с 59 до 43%.
Как отметили в ЦБ, автокредитование в стране растет высокими темпами. На долю автокредитов с долговой нагрузкой свыше 50% в первом квартале 2024 года пришлось 61% выдач, а в аналогичном периоде в прошлом году — 50%.
«С учетом того, что банки накапливают в портфелях более рискованные кредиты, для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК (полной суммой кредита — ред.) от 25 до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с ПДН более 50%», — сообщил регулятор.
Вырастут тарифы за коммуналку
С 1 июля в России произойдет первое повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги с 2022 года.
В каждом регионе установлен свой индекс изменения стоимости за ЖКУ и предельно допустимые отклонения. Минимальный наблюдается в Республике Хакасия — 4%, а максимальный — 15% — в Забайкалье.
В Московской области индекс изменения платы за коммунальные услуги утвержден на уровне 10,7%. В Москве — на уровне 11%.
А вот власти Санкт-Петербурга отменили увеличение цен на коммунальные услуги. Мэрия Северной столицы решила оставить их прежними.
Россияне начнут получать информацию о сумме пенсионных накоплений
С 1 июля россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений, которые хранятся в негосударственных пенсионных фондах. Сообщения будут поступать раз в 3 года в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Мужчины будут получать данные после достижения 45 лет, женщины — 40 лет.
Узнать, как выплатят пенсионные накопления — всей суммой сразу или ежемесячной пенсией — тоже будет проще, без обращения в Социальный фонд. Вариант выплаты будут определять по прожиточному минимуму пенсионера. Если накопительная пенсия составит меньше 10% от него, все средства выплатят одной суммой. Если она составит 10% прожиточного минимума или больше, будет назначена ежемесячная выплата.
Сумма прожиточного минимума в России в 2024 году — 13 290 руб. Если расчетный размер накопительной пенсии составляет 10% и менее от этой суммы, человек получит единовременную выплату.
В России проиндексируют пенсии
С июля также увеличатся пенсии для пенсионеров, которые уволились в июне 2024 года. Выплаты будут проиндексированы с учетом коэффициентов. Перерасчеты будут автоматическими, подавать заявление в Социальный фонд не нужно.
Индексация пройдет по закону о страховых пенсиях: стоимость пенсионного балла замораживается на тот год, когда человек вышел на пенсию. При этом максимальная надбавка за один год не может быть больше трех пенсионных коэффициентов. Если пенсионер захочет устроиться на работу, коэффициент снова заморозят.
С 2025 года в России вернут индексацию пенсий пожилым людям, которые работают. Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
В два раза вырастут выплаты пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет. Если до июля фиксированная часть пенсии составляла 8 134 руб., то с первого числа она повысится до 16 269 руб. Точно так же вырастут выплаты пенсионерам, оформившим первую группу инвалидности.
Важно помнить, что индексация проводится или по достижению возраста, или по инвалидности, Дважды получить надбавку нельзя.
Банки усилят защиту клиентов от мошенников
С 25 июля банки будут проверять транзакции на признаки мошенничества. Такие переводы будут приостановлены на 2 дня. Клиенты будут получать уведомления о подозрительной операции, которые они смогут отменить.
Как отметили в Госдуме, можно будет вернуть деньги, переведенные на счета злоумышленников даже с согласия клиента.
«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Оформить внесудебное банкротство станет проще
С июля жителям России облегчат процесс оформления внесудебного банкротства. Больше не нужно самостоятельно собирать и предоставлять бумажные справки, например о получении пенсий, пособий на ребенка.
Госорганы будут получать их в рамках электронного межведомственного взаимодействия.
Сбер запускает скидку по ипотеке на новостройки
Сбербанк улучшает условия по ипотеке на новостройки после сокращения льготных программ.
Клиенты банка смогут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, выбирая квартиру у застройщика с витрины Домклик. Ранее такая опция была доступна только при покупке вторички.
Скидка будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.
Первый список ЖК-участников акции появится в журнале и на витрине новостроек Домклик 10 июля. Перечень будет обновляться каждые две недели. Акция продлится до конца 2024 года.