Выделение лимитов на «Семейную ипотеку» зависит от ключевой ставки, заявили в правительстве
Увеличение лимитов на льготную программу «Семейная ипотека» будет зависеть от ставки Центробанка и наполнения бюджета. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы, конечно, обсуждаем различные варианты, но весь наш объем поддержки связан со ставкой ЦБ РФ. Пока мы не понимаем, какая будет ставка, мы не понимаем, какой объем бюджетных ресурсов потребуется. Пока мы идем с Минфином по предложению — минимальное продление по "Семейной ипотеке" для семей, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном увеличении лимитов на выдачу «Семейной ипотеки» ввиду продления программы.
По словам Хуснуллина, «дополнительные опции подсчитаны и подготовлены». Предложения по дополнительным мерам поддержки будут зависеть от наполнения бюджета и ставки ЦБ.
Действие «Семейной ипотеки» должно было завершиться 1 июля, но власти решили продлить программу. Однако пролонгировать ее планируется на новых условиях. Прежнюю ставку в 6% хотят оставить только для семей с детьми до 6 лет.
Недавно президент Владимир Путин предложил сохранить ставку в малых городах и регионах с низким объемом строительства для семей с двумя детьми независимо от их возраста, а также во всех субъектах в случае возведения дома.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
Здравствуйте! Мы являемся родителями ребенка - инвалида. Ребенок 2010 г.р. хотим получить семейную ипотеку. Заявка одобрена, документы все приняты банком. Проблем с документами нет. Банк не выдает кредит по причине, что программа семейной ипотеки пока не работает (с 01.07). Для семей с ребенком инвалидом программа должна работать до 2027 года. Куда жаловаться? Это Сбербанк
Эльвира Ш.здравствуйте. Правительство пересматривало условия для всех категорий семей. Новые условия в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
Здравствуйте, когда уже выйдет постановление о семейной ипотеке, сколько ждать?
Алиса Ч.здравствуйте. Сроков нет. Как только появится конкретика — мы обязательно расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.
забейте уже на семейную, хватит позориться, никто в здравом уме не будет заводить семью
Банк ограничил запись и отключил вообще возможность записаться по уже готовым документам до 1 июля, таким образом банк обманул своих клиентов и привел их к финансовым потерям - банк преступник!!!!
Дмитрий П.Здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.
В связи с высоким спросом по ипотечному кредитованию, имелось недостаточно мест для записи на сделку.
На все сделки мы записываем в порядке очереди. Также можно записаться на даты с 01.07.2024 и далее, но в случае изменения условий программы по стороны Правительства РФ, заявка будет пересмотрена.
О том, какие условия будут по этой программе мы узнаем только после того, как выйдет Постановление Правительства РФ.
Просим прощения за неудобства.