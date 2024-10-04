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Меры поддержки льготной ипотеки обсудят после исчерпания лимитов

Новости
04 окт 2024
8K
Меры поддержки льготной ипотеки обсудят после исчерпания лимитов

Правительство России при необходимости выделит деньги на льготные программы ипотеки, обсудить этот вопрос планируется после исчерпания лимитов по «Семейной», «IT-ипотеке» и «Сельской». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«У нас лимиты пока еще до конца не выбраны, но действительно подходят к концу. Когда мы выберем все лимиты, мы посмотрим объемы выдачи этой ипотеки. Мы сейчас по результатам этого анализа еще раз посмотрим и будем выносить меры поддержки при необходимости», — сказал он.

Ранее Сбер из-за исчерпания лимитов приостановил выдачи кредитов по программам «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». По первой заявку на кредит подать можно — получив новое финансирование, банк возобновит их рассмотрение. По «IT-ипотеке», а также по «Сельской» о возобновлении приема заявок будет объявлено дополнительно.

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Новости
Комментарии19
О
Ольга Ч.
25 окт 2024

Добрый вечер! Все документы по семейной ипотеке были предоставлены, все проверки пройдены.Запись на сделку была не активна,на звонки менеджеры сообщали,что записи нет!А 22.10 в одностороннем порядке изменяете условия и заявку опять отправляют на проверку, только уже меняете % ставку на среднерыночку 26%. Минимальный лимит на строительство дома по семейной ипотеке меняете на 12 млн.

Предоставьте документ в котором минфин изменил условия по минимальной сумме и % ставке: Официальная информация от Минфина была следующая: Ставка по программе составит 6% годовых для всех регионов России (до этого исключением был Дальний Восток, где ставка составляла 5%). Первоначальный взнос по программе остался без изменений — 20% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн руб., в других регионах — до 6 млн руб.

Обращение в Минфин направлено!

Домклик
3 дня назад

Ольга Ч.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

О
Ольга Ч.
21 окт 2024

Добрый вечер,во всех интернет ресурсах и на сайте Дом.РФ имеется информация,что выделеные лимиты распределены в банки.Почему нет никакой информации о возобновлении сделок?Где можно получить корректную информацию?Написать обращение в ЦБ РФ для разъяснения ситуации?

Домклик
22 окт 2024

Ольга Ч.здравствуйте! С 22 октября Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» на Домклик. Все подробности рассказали в статье.

А
Анатолий Т.
18 окт 2024

Добрый день, во всех СМИ трубят что лимиты распределены ещё 10 октября, прошла неделя, но сделки так и не вонозоблены. Есть ли риски с изменением условий по ПВ или ещё какие то сюрпризы. Заканчивается платная бронь квартиры, а на сделку так выйти и не можем.

Домклик
18 окт 2024

Анатолий Т.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Новых лимитов пока нет. Ваша заявка будет рассмотрена после выделения лимитов Правительством РФ. Менеджер свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах.

Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

Е
Екатерина Ш.
10 окт 2024

Здравствуйте, когда появятся лимиты по семейной ипотеке?

Домклик
10 окт 2024

Екатерина Ш.здравствуйте! Новых лимитов пока нет. Мы будем держать в курсе всех изменений, следите за новостями в наших официальных аккаунтах в социальных сетях и в журнале Домклик 💚

В
Василий Б.
10 окт 2024

Здравствуйте!Когда возобновится сельская ипотека?

Домклик
10 окт 2024

Василий Б.здравствуйте! Пока неизвестно, будет ли выделен лимит. Если появятся новости о запуске программы, мы обязательно об этом расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

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