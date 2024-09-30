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На «Семейную ипотеку» могут выделить дополнительные деньги

Новости
30 сен 2024
15K
На «Семейную ипотеку» могут выделить дополнительные деньги

Министерство финансов России изучит необходимость в дополнительных лимитах по «Семейной ипотеке» и выделит финансирование. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы уточним потребности до конца года, и все ресурсы для обеспечения нужд людей, которые берут "Семейную ипотеку", будут обеспечены бюджетными деньгами», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Сбербанк с 18 сентября приостановил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимита. При этом подать заявку на ипотеку можно. Получив новое финансирование, банк возобновит рассмотрение заявок.

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Комментарии96
А
Алексей С.
22 окт 2024

Очень приятная новость возобновили запись на сделку , но только берите с 50% первоначальным взносом молодцы где их взять 50% хоть бы головой подумали половина стоимости жилья , всё для людей !

Домклик
22 окт 2024

Алексей С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания.

Уточним, вы можете снизить размер первоначального взноса с 50,1% до 30,1% или до 20,1% при единоразовом платеже. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Уточнить подробности услуги можно у менеджера в чате Домклик в личном кабинете.

Сейчас на фоне денежно-кредитной политики, выдача ипотечных кредитов по госпрограммам становится крайне тяжёлой для банков. Сбер дольше всех среди крупнейших банков держал минимальный размер ПВ на уровне 20,1%.Сейчас для сохранения доступности госпрограмм с низким первоначальным взносом банк внедрил новый механизм, который поддержит клиентов и строительную отрасль в целом.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Д
Дмитрий Ч.
21 окт 2024

Когда лимиты дойдут?? Дайте конкретный ответ,стоит ли вообще их ждать??

Домклик
22 окт 2024

Дмитрий Ч.здравствуйте! С 22 октября Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» на Домклик. Все подробности рассказали в статье.

А
Алексей Ц.
21 окт 2024

Когда будут лимиты и будут ли вообще? Дайте нормальный ответ со сроками, а не постоянную отписку!!!!

Домклик
21 окт 2024

Алексей Ц.здравствуйте! Точные условия программы будут известны после того, как появятся новые лимиты и возобновятся выдачи кредитов по программе.

Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях.

У
Усманали К.
18 окт 2024

Когда откроется запись на сделку? Уже месяц ждём,Сбер лимит уже получили , почему не открываете запись на сделку?

Можете не отвечать на мои вопросы, все уже знают ваш ответ.

Домклик
18 окт 2024

Усманали К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Выйти на сделку получится только после выделения новых лимитов. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

А
Антон С.
17 окт 2024

Наверняка этот комментарий не опубликуют, но вдруг повезет :)

Граждане, которые здесь с негодованием спрашивают банк, почему нет лимитов, хотя есть заявления высокопоставленных лиц из правительства, ДОМ.РФ о перераспределении?! Проведите, пожалуйста, небольшой самостоятельный анализ. Погуглите в открытых источниках, на которые вы же и ссылаетесь, какую сумму лимитов перераспределили на Сбер. Около 90 млрд рублей. Теперь разделите эту сумму на средний размер кредита (предположим, 5 млн). У нас получится всего около 18 тыс. кредитов. Это на всю страну! Как вы думаете, сколько одобренных заявок накопилось в банке за месяц (с 18 сентября)? И сколько было до 18 сентября из тех, кто одобрился, но не успел выйти на сделку?

Для ориентирования, это тоже открытые источники- в августе было выдано 28 тыс. кредитов по "Семейной ипотеке". Это всеми банками, доля Сбера, думаю, около 50-70% (15-20 тыс. кредитов).

Вот вам и ответ, лимиты есть, но их как бы уже и нет :) Так что никакого противоречия в ответах банка нет.

PS. Буду рад ошибиться в своих выкладках, так как сам жду возобновления лимитов :)

Домклик
18 окт 2024

Антон С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

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