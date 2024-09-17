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Доля льготной ипотеки в России увеличилась до 82% во втором квартале 2024 года

Дата публикации: 17 сен 2024
Доля льготной ипотеки в России увеличилась до 82% во втором квартале 2024 года

Выдачи льготных ипотечных кредитов во втором квартале этого года стали рекордными, достигнув 82% от общего объема. Об этом говорится в аналитическом обзоре Банка России.

«В целом доля господдержки в ипотеке, выданной во втором квартале 2024 года, достигла рекордных 82% (предыдущий максимум — 75% в четвертом квартале 2023-го)», — говорится в материалах.

По данным ЦБ, самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека». За второй квартал этого года банки выдали по ней 765 млрд руб. (52% всех льготных кредитов).

Выдачи рыночной ипотеки были невысокими (0,4 трлн руб.), но при этом увеличились на 22% по сравнению с первым кварталом 2024-го (0,3 трлн руб.).

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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