Менять условия «Семейной ипотеки» пока не планируется, заявил Хуснуллин
Власти не намерены корректировать параметры льготной программы «Семейная ипотека» в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Пока ничего не планируем. Эта мера сильно зависит от ключевой ставки. При такой высокой ставке расширять объем выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идет из бюджета, это очень дорого», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире RT.
Условия «Семейной ипотеки» изменились с 10 июля. Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
Также кредит по программе могут получить семьи:
- проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
- проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
- где есть ребенок с инвалидностью.
В начале августа президент Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ изучить ситуацию на ипотечном рынке, в том числе влияние на него обновленной «Семейной ипотеки», и при необходимости предложить изменения в программу.
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
Добрый день. Возможно ли купить квартиру с использованием Семейной ипотеки по договору переуступки ДДУ. Дом еще не сдан. И второй вопрос, если первый покупатель по ДДУ от застройщика приобрел квартиру по ипотеке с Господдержкой, возможен ли договор переуступки прав ДДУ с Семейной ипотекой. Одобрена Семейная ипотека, подбираю объект, у человека разместившего объявление на Дом клик ДДУ, программа не дает добавить объект, говорит для вашей программы кредитования объект не подходит.
Андрей Р.здравствуйте! По новым условиям программы "Семейная ипотека" покупка квартиры по договору переуступки ДДУ невозможна. О новых условиях рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.
ДомкликДобрый день. Перечитал все условия для семейной ипотеки. Нигде не нашел запрета на переуступку ДДУ. Новостройка- да новостройка, от юр лица застройщика- да. Почему Вы так трактуете. Или есть какие то разъяснения от Минэкономики или Дом РФ. Отправил запрос в Минэк, жду ответ.
Андрей Р.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день. Подскажите пожалуйста при оформлении онлайн уведомления о начале строительства жилого дома программа спрашивает (оформление на физ лицо или на ИП)? Если у меня есть ИП с соответствующим видом деятельности и я планирую этот дом в дальнейшем продать по гос программе по мне выбирать подача заявления от ИП или от физ лица?
Александр А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, если в семье есть ребенок-инвалид ,которому 20 лет, то имеет ли данная семья право на семейную ипотеку?
Ольга М.здравствуйте! По новым условиям семейная ипотека доступна семьям с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно). О новых условиях программы «Семейная ипотека» рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.
Здравствуйте, рефинансировать можно ипотеку?
Анэля В.здравствуйте! Если вас интересует рефинансирование по программе "Семейная ипотека", то на данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.