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Новости
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Сбер выдал почти 2 тыс. кредитов по обновленной «Семейной ипотеке» за неделю

Дата публикации: 19 июл 2024
Сбер выдал почти 2 тыс. кредитов по обновленной «Семейной ипотеке» за неделю

Клиенты Сбербанка за неделю оформили около 2 тыс. кредитов на 10 млрд руб. по «Семейной ипотеке» на новых условиях. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2 тыс. льготных ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке» на новых условиях на общую сумму около 10 млрд руб.

Фото эксперта
Кирилл Царев
первый зампредседателя правления Сбербанка

В лидерах по выдачам — Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. В основном граждане покупают жилье в многоквартирных домах, на него приходится 85% кредитов.

«Несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, мы видим высокий спрос от наших клиентов. Количество заявок на "Семейную ипотеку" растет, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — отметил Царев.

10 июля правительство России продлило «Семейную ипотеку» до 2030 года, скорректировав условия льготной программы. Теперь она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

Сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн руб.

Материалы по теме:

Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии28
А
Ангелина Д.
16 окт 2024

Здравствуйте, я погасила ипотеку по господдержке 8% и у меня родился ребенок 27.07.2024г но Сбер всё равно отказывает мне оформить семейную ипотеку,ссылаясь на то что я уже воспользовалась ипотекой по господдержке. У меня выполнены оба условия для получения новой ипотеки

Домклик
16 окт 2024

Ангелина Д.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ. Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится.

Н
Наталья К.
25 июл 2024

Добрый день, почему все еще недоступно Снижение ставки до 6% для семей с детьми по новым условиям? И когда можно будет подать заявку на снижение ставки?

Домклик
31 июл 2024

Наталья К.добрый день. Сроков нет. Следите за обновлениями в этой статье. Как только услуга снова станет доступна, материал будет отредактирован.

А
Александр А.
23 июл 2024

Эскроу счет- зачем? Застройщики завышают цену на строительство домов оправдывая свои риски. По факту страдает заемщик...

Домклик
31 июл 2024

Александр А.здравствуйте. Такое требование по Постановлению по новым условиям программы.

Д
Дмитрий Я.
23 июл 2024

Здравствуйте могу ли я взять семейную ипотеку под 6процентов в карпинске?а то заводим заявку там процентная ставка высокая

Домклик
29 июл 2024

Дмитрий Я.здравствуйте. Подать заявку на программу может заемщик, удволетворяющий условиям программы.

Если условия программы, а именно требования к заемщику и цель кредита, не выполняются, то программа одобрена не будет соответственно.

А
Алексей Н.
22 июл 2024

Получается, что доля ИЖС 15% в Семейной ипотеке?

Домклик
02 авг 2024

Алексей Н.здравствуйте. Остальная доля ипотечных выдач по программе «Семейная ипотека» пришлась на загородные дома (без ИЖС).

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