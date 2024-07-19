Сбер выдал почти 2 тыс. кредитов по обновленной «Семейной ипотеке» за неделю
Клиенты Сбербанка за неделю оформили около 2 тыс. кредитов на 10 млрд руб. по «Семейной ипотеке» на новых условиях. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2 тыс. льготных ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке» на новых условиях на общую сумму около 10 млрд руб.
В лидерах по выдачам — Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. В основном граждане покупают жилье в многоквартирных домах, на него приходится 85% кредитов.
«Несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, мы видим высокий спрос от наших клиентов. Количество заявок на "Семейную ипотеку" растет, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — отметил Царев.
10 июля правительство России продлило «Семейную ипотеку» до 2030 года, скорректировав условия льготной программы. Теперь она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
Сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн руб.
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
Здравствуйте, я погасила ипотеку по господдержке 8% и у меня родился ребенок 27.07.2024г но Сбер всё равно отказывает мне оформить семейную ипотеку,ссылаясь на то что я уже воспользовалась ипотекой по господдержке. У меня выполнены оба условия для получения новой ипотеки
Ангелина Д.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ. Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится.
Добрый день, почему все еще недоступно Снижение ставки до 6% для семей с детьми по новым условиям? И когда можно будет подать заявку на снижение ставки?
Наталья К.добрый день. Сроков нет. Следите за обновлениями в этой статье. Как только услуга снова станет доступна, материал будет отредактирован.
Эскроу счет- зачем? Застройщики завышают цену на строительство домов оправдывая свои риски. По факту страдает заемщик...
Александр А.здравствуйте. Такое требование по Постановлению по новым условиям программы.
Здравствуйте могу ли я взять семейную ипотеку под 6процентов в карпинске?а то заводим заявку там процентная ставка высокая
Дмитрий Я.здравствуйте. Подать заявку на программу может заемщик, удволетворяющий условиям программы.
Если условия программы, а именно требования к заемщику и цель кредита, не выполняются, то программа одобрена не будет соответственно.
Получается, что доля ИЖС 15% в Семейной ипотеке?
Алексей Н.здравствуйте. Остальная доля ипотечных выдач по программе «Семейная ипотека» пришлась на загородные дома (без ИЖС).