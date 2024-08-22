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Клиенты Сбера могут получить Семейную ипотеку под 3,9% в новостройках ГК «Гранель»

Дата публикации: 22 авг 2024
Клиенты Сбера могут получить Семейную ипотеку под 3,9% в новостройках ГК «Гранель»

Домклик и ГК «Гранель» запускают «Семейную ипотеку» в Сбере под 3,9%. Воспользоваться программой могут семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок младше 7 лет. Процентная ставка сохраняется на весь срок кредитования.

Для оформления ипотеки надо внести первоначальный взнос от 20,1%. Можно использовать материнский капитал.

Программа распространяется на квартиры в нескольких проектах застройщика:

При этом всем клиентам в рамках этой программы доступна дополнительная скидка 7% на квартиру.

Максимальная сумма кредита по программе — 12 млн рублей для Московской области и 6 млн рублей для Уфы. Подать заявку на «Семейную ипотеку» можно онлайн на Домклик.

Чтобы получить «Семейную ипотеку» под 3,9% надо забронировать квартиру в ГК «Гранель». Сделать это можно онлайн на сайте застройщика или на сайте Домклик на страничках ЖК из списка выше.

Подробную информацию об условиях акции можно узнать по телефону застройщика +7 (495) 266 55 22.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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