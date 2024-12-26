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Механизм выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку могут определить до конца года

Дата публикации: вчера 10:37
Механизм выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку могут определить до конца года

Правила предоставления кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» на вторичное жилье планируется разработать до конца 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал распространить эту программу на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье.

«Надо понять, какое количество населенных пунктов. Мы активно с Минфином и Минстроем эту работу ведем. Мы анализируем, какое состояние должно быть у жилья, есть ли свободное жилье на рынке в населенных пунктах. Мы работу ведем. Думаю, мы до конца года разберемся», — сказал Хуснуллин.

Материалы по теме:

Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии10
Д
Диана Б.
15 часов назад

Вернут ли первоначальный взнос по семейной ипотеки 20%?или же программу оставили без лимитов ,но при этом пв 50 %?в чем смысл тогда семейной ипотеки ?где семьям с детьми взять такой пв ???

Домклик
11 часов назад

Диана Б.здравствуйте! Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Я
Яна Л.
день назад

Сейчас какой пв по семейной ипотеке и пв для строительства дома? Спасибо за ответ заранее

Домклик
день назад

Яна Л.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.

Также в статье рассказали, какую ипотеку выбрать при строительстве дома с подрядчиком и самостоятельно.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

А
Антон Ч.
2 дня назад

Дай бог чтобы у нас в Нижнем Тагиле разрешили так делать.🙏😔

Домклик
день назад

Антон Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

Е
Елена Е.
2 дня назад

Добрый день. А подскажите, пожалуйста, а на вторичке собственник дома кто будет фическое лицо или как сейчас юридическое?

Домклик
2 дня назад

Елена Е.здравствуйте! Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

Д
Дарья Н.
2 дня назад

А если сейчас процент по ипотеке 19,5 процентов, можно ли поменять чтобы была пол 6 процентов?

Домклик
2 дня назад

Дарья Н.здравствуйте! Если ваш вопрос про рефинансирование, то можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

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