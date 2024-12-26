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Механизм выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку могут определить до конца года
Дата публикации: вчера 10:37
Правила предоставления кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» на вторичное жилье планируется разработать до конца 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал распространить эту программу на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье.
«Надо понять, какое количество населенных пунктов. Мы активно с Минфином и Минстроем эту работу ведем. Мы анализируем, какое состояние должно быть у жилья, есть ли свободное жилье на рынке в населенных пунктах. Мы работу ведем. Думаю, мы до конца года разберемся», — сказал Хуснуллин.
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Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
Юля Тихонова
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Вернут ли первоначальный взнос по семейной ипотеки 20%?или же программу оставили без лимитов ,но при этом пв 50 %?в чем смысл тогда семейной ипотеки ?где семьям с детьми взять такой пв ???
Диана Б.здравствуйте! Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Сейчас какой пв по семейной ипотеке и пв для строительства дома? Спасибо за ответ заранее
Яна Л.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Также в статье рассказали, какую ипотеку выбрать при строительстве дома с подрядчиком и самостоятельно.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Дай бог чтобы у нас в Нижнем Тагиле разрешили так делать.🙏😔
Антон Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, а на вторичке собственник дома кто будет фическое лицо или как сейчас юридическое?
Елена Е.здравствуйте! Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
А если сейчас процент по ипотеке 19,5 процентов, можно ли поменять чтобы была пол 6 процентов?
Дарья Н.здравствуйте! Если ваш вопрос про рефинансирование, то можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.