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Новости
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Свыше 1,2 трлн руб. заложено в бюджете на льготную ипотеку в 2025 году

Дата публикации: 25 дек 2024
Свыше 1,2 трлн руб. заложено в бюджете на льготную ипотеку в 2025 году

На субсидирование льготных ипотечных программ в следующем году планируется направить более 1,2 трлн руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«На следующий год ресурсы предусмотрены в полном объеме. Если в этом году мы предусмотрели 1,1 трлн руб. на финансирование льготных ипотек, а изначально в бюджете было заложено примерно в два раза меньше, в следующем году цифра, заложенная в бюджете на субсидирование ипотечных программ, — 1,2 трлн руб. с лишним. Поэтому деньги есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Силуанова, предполагается, что объем кредитов по «Семейной ипотеке» в следующем году составит 2,2 трлн руб., это примерно столько же, сколько в 2024-м. Исходя из прогнозируемых значений по каждой программе власти закладывают ресурсы для субсидирования, пояснил министр.

Он также добавил, что при изменении процентных ставок решения будут меняться.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
С
Сергей С.
2 дня назад

По лимитам, продлению сроков и т.д. что-то всё говорится про Семейную ипотеку и ни слова про ИТ... А что с ней ??????

Домклик
2 дня назад

Сергей С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Актуальные условия представлены в статье.

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