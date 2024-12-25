Свыше 1,2 трлн руб. заложено в бюджете на льготную ипотеку в 2025 году
На субсидирование льготных ипотечных программ в следующем году планируется направить более 1,2 трлн руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
«На следующий год ресурсы предусмотрены в полном объеме. Если в этом году мы предусмотрели 1,1 трлн руб. на финансирование льготных ипотек, а изначально в бюджете было заложено примерно в два раза меньше, в следующем году цифра, заложенная в бюджете на субсидирование ипотечных программ, — 1,2 трлн руб. с лишним. Поэтому деньги есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Силуанова, предполагается, что объем кредитов по «Семейной ипотеке» в следующем году составит 2,2 трлн руб., это примерно столько же, сколько в 2024-м. Исходя из прогнозируемых значений по каждой программе власти закладывают ресурсы для субсидирования, пояснил министр.
Он также добавил, что при изменении процентных ставок решения будут меняться.
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