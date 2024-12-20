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Новости
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В правительстве учтут замечания президента по «Семейной ипотеке», заявил Хуснуллин

Дата публикации: 20 дек 2024
В правительстве учтут замечания президента по «Семейной ипотеке», заявил Хуснуллин

Правительство России примет во внимание замечание президента Владимира Путина относительно отмены механизма лимитов по «Семейной ипотеке». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Конечно, граждан волнует доступность жилья. Затронули вопросы льготной ипотеки. У нас сохранены адресные программы. По "Семейной ипотеке" учтем замечание президента, чтобы отказаться от механизма лимитов», — написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также добавил, что продолжают действовать и другие льготные программы, в том числе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

В ходе пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что никаких ограничений в виде лимитов на «Семейную ипотеку» со стороны государства быть не должно. Позднее в Минфине сообщили, что подготовят изменения в правила программы, чтобы исключить этот механизм.

Лимиты — это сумма, на которую банки могут выдать гражданам кредиты по льготной программе. С 15 декабря механизм их распределения изменился: теперь при наличии общего неиспользованного лимита банки могут оформлять кредиты автоматически.

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Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии10
К
Кристина В.
5 дней назад

И когда будет известно по поводу вторичного жилья под семейную ипотеку? И в каких городах это будет действовать?

Домклик
2 дня назад

Кристина В.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

М
Максим Ц.
5 дней назад

50% первый взнос уберите и от застройщиков, типо гарантийное письмо, по факту застройщик увеличит стоимость жилья и отдаст банку. Т.е. от государства разницу в ставке получают и еще от застройщика.

Домклик
5 дней назад

Максим Ц.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Екатерина Ш.
5 дней назад

А комиссии и завышение цены если ипотека - это законно?

Домклик
5 дней назад

Екатерина Ш.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.

Если у вас есть вопрос именно по вашей сделке, напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

Т
Татьяна И.
5 дней назад

Домкликпочему вы не отвечаете прямо? Если удорожание законно, так и напишите! А если нет, то подскажите в какие органы обратиться!

Домклик
2 дня назад

Татьяна И.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».

И
Ирина К.
2 дня назад

ДомкликБанк получает комиссию от застройщика и еще включает в сделку свои услуги, и при покупке объекта клиент банку выплачивает огромную сумму, только по тому что оформляет СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ!

Домклик
день назад

Ирина К.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.

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