В правительстве учтут замечания президента по «Семейной ипотеке», заявил Хуснуллин
Правительство России примет во внимание замечание президента Владимира Путина относительно отмены механизма лимитов по «Семейной ипотеке». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Конечно, граждан волнует доступность жилья. Затронули вопросы льготной ипотеки. У нас сохранены адресные программы. По "Семейной ипотеке" учтем замечание президента, чтобы отказаться от механизма лимитов», — написал он в своем Telegram-канале.
Хуснуллин также добавил, что продолжают действовать и другие льготные программы, в том числе «Дальневосточная и арктическая ипотека».
В ходе пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что никаких ограничений в виде лимитов на «Семейную ипотеку» со стороны государства быть не должно. Позднее в Минфине сообщили, что подготовят изменения в правила программы, чтобы исключить этот механизм.
Лимиты — это сумма, на которую банки могут выдать гражданам кредиты по льготной программе. С 15 декабря механизм их распределения изменился: теперь при наличии общего неиспользованного лимита банки могут оформлять кредиты автоматически.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
И когда будет известно по поводу вторичного жилья под семейную ипотеку? И в каких городах это будет действовать?
Кристина В.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
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50% первый взнос уберите и от застройщиков, типо гарантийное письмо, по факту застройщик увеличит стоимость жилья и отдаст банку. Т.е. от государства разницу в ставке получают и еще от застройщика.
Максим Ц.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А комиссии и завышение цены если ипотека - это законно?
Екатерина Ш.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
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Домкликпочему вы не отвечаете прямо? Если удорожание законно, так и напишите! А если нет, то подскажите в какие органы обратиться!
Татьяна И.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».
ДомкликБанк получает комиссию от застройщика и еще включает в сделку свои услуги, и при покупке объекта клиент банку выплачивает огромную сумму, только по тому что оформляет СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ!
Ирина К.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.