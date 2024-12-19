Перебоев с выдачей «Семейной ипотеки» быть не должно, заявил Путин
Никаких лимитов на льготную программу «Семейная ипотека» со стороны государства быть не должно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано — и я проверю, насколько это обещание исполняется, — что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал он в ходе большой пресс-конференции.
Путин напомнил, что власти компенсируют разницу между рыночной и льготной ставками по ипотеке.
«И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Для банков это доход, и немаленький, поэтому, если они отказывают, это значит, что правительство, наверное, вовремя не направляет эту субсидию в банки», — отметил президент, пообещав все проверить.
С 15 декабря заработал новый механизм распределения лимитов на выдачу «Семейной ипотеки». При наличии общего неиспользованного лимита банки смогут оформлять кредиты автоматически. Это позволит избежать приостановки выдач кредитов по программе.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
Сперва все одобрили - лимиты кончились ...
Теперь видите ли недвижимость не подходит !!!
Александр К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Об отказе на этапе одобрения недвижимости рассказали в статье.
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Израсходуют свои и перераспределят на себя чужие - если в этом логика, то давайте как-то через одного - пф, чс?
Елена Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Роман Д., у нас та же самая проблема. все есть- одобрение, есть ПВ, доки готовы. только выход на сделку остался. НО УВЫ - в первую очередь сбер отдает тем, кто на проектном финансировании. И когда закончится эта очередь- не известно! Но одобрение тоже не резиновое! С сентября наши все попытки обзавестись жильем по семейной ипотеке (а живем вчетвером в 33кв м) какие-то бессмысленные. То лимиты закончились в первый раз и к тому же отказали , и это томительное ожидание сводит с ума. Потом ввели новые- побежали одобрились, и тут появилась СУБСИДИЯ.... и пока собирали ПВ плюс эта субсидия, снова закончились лимиты. и НАКОНЕЦ когда мы все нашли ( благо не под бешеный процент в кредит)- снова какая-то подножка! И даже обещают, что лимиты теперь не будут заканчиваться (по новой схеме распределения)))), НО теперь сбер просто отказывает в выдаче семейной ипотеке частному сектору, а мы хотели именно дом..Просто не подходит якобы недвижимость. Это честно говоря беспредельный ужас. Зачем обнадеживать народ? Везет наверное 1 из 20-30 семей... Хотя мы полностью подходим к семейной ипотеке и готовы к ней. Но нет, снова какое-то ожидание , наверное окончания трехмесячного срока. И попытки взять новую ипотеку наверное не избежать. Это страшно товарищи, когда перед носом водят едой у голодного и в итоге выкидывают все надежды в мусорный бак. И ты никто в этом государстве и ни на что не влияешь , а если будешь высовываться, система тебя сожрет и не оставит шансов. Да и бежать некуда жаловаться, там где рука руку моет. Дали возможность простым людям - но только на словах и во всех сми))))) а по факту - возможностей как не было, так и нет))) Уважаемые редакторы/специалисты Домклик, просто ответьте на вопрос: как долго по вашим расчетам будет длиться выделение средств в первую очередь под нужды застроек сбера ?? Может как-то через одного очередь сделать)))) уже даже смешно становится.... ГОСУДАРСТВО выделяет для всех, все оплачивают субсидии банкам
Елена Е.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Об отказе на этапе одобрения недвижимости рассказали в статье.
Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
А почему же тогда не одобряют повсеместно после 16.12.24 на недвижимость, которая не стоит на ПФ у банка??? Когда закончиться этот беспредел
Роман Д.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Об отказе на этапе одобрения недвижимости рассказали в статье.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Домкликздравствуйте. Отказ в одобрении недвижимости в городе где одна новостройка и нет ни одного объекта на ПФ, с формулировкой «подобрать другую новостройку» это просто за гранью ценизма!!!
Роман Д.здравствуйте! Сожалеем, что вам было отказано в выдаче кредита.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Прежде чем принять решение о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, банк проводит детальную проверку предоставленных клиентом документов, и в ходе рассмотрения банк имеет право запросить дополнительные документы/ дополнительное обеспечение или их замену, а также снизить запрашиваемую сумму или отказать в выдаче кредита на любом этапе.
Согласно законодательству РФ банк имеет право не объяснять причины отказа по кредитным заявкам.
Вы можете повторно подать заявку через 30 календарных дней с момента принятия решения об отказе. Также подать заявку на другой вид кредитования можно, не дожидаясь истечения 30 дней. Ваша заявка будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.