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В России выдадут более 1 млн ипотечных кредитов по итогам года
Дата публикации: вчера 09:44
Число оформленных ипотечных кредитов в России в 2024 году может составить 1,3 млн. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«По итогам года планируется, что будет выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,9 трлн руб. По льготным программам — 630 тыс. кредитов. Самой востребованной стала "Семейная ипотека"», — сказал он на открытом заседании правкомиссии по региональному развитию.
Всего, по словам Хуснуллина, с 2019 года выдано 9,5 млн ипотечных кредитов с господдержкой, их общая сумма — 30 трлн руб. С их помощью жилье купили 3,2 млн российских семей.
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Юля Тихонова
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