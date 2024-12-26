Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
403

В России выдадут более 1 млн ипотечных кредитов по итогам года

Дата публикации: вчера 09:44
В России выдадут более 1 млн ипотечных кредитов по итогам года

Число оформленных ипотечных кредитов в России в 2024 году может составить 1,3 млн. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По итогам года планируется, что будет выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,9 трлн руб. По льготным программам — 630 тыс. кредитов. Самой востребованной стала "Семейная ипотека"», — сказал он на открытом заседании правкомиссии по региональному развитию.

Всего, по словам Хуснуллина, с 2019 года выдано 9,5 млн ипотечных кредитов с господдержкой, их общая сумма — 30 трлн руб. С их помощью жилье купили 3,2 млн российских семей.

Материалы по теме:

На какой срок выгоднее брать ипотеку

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы брали ипотеку в этом году?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик
2M
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
2M
Одобрение недвижимости при покупке в ипотеку Сбербанка
1M
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
6M
Актуальное
Покупка жилья в период высоких ставок: что думают эксперты
сегодня 13:00
754
Назван средний чек покупки жилья в России
сегодня 12:54
207
Получить жилье по реновации в другом районе Москвы смогут все участники программы
вчера 17:22
463
Молодым ученым в Татарстане дадут жилищные субсидии
вчера 15:23
93
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал