Ипотека в этом году может вырасти выше прогноза, заявила Набиуллина
17 окт 2024
3K
Объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году может увеличиться более чем на 12%, которые прогнозировались ранее. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Согласно базовому прогнозу Банка России, ипотека в этом году должна вырасти на 7-12%.
«Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%», — сказала она в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.
Вместе с тем ЦБ видит охлаждение на рынке после отмены массовой льготной ипотеки.
Материалы по теме:
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Здравствуйте, если у меня был 5 пункт подготовка и проведение сделки, но внезапно прекратили выдавать ипотеку и сейчас у меня снова идёт проверка документов, хотя до этого уже все одобрели оставалась только запись. В этом случае банк сделал все верно или это ошибка? И все это у меня было до 21 октября а 22 все отменили это как
Руфина Х.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Обьясните пожалуйста как такое бывает ипотеку одобрили с ПВ 20%.а позже перезвонили сказали ПВ 30% как так то? Копишь копишь а просто издеваетесь над людьми
Дмитрий Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Если ваш вопрос по "Семейной ипотеке", то с 22 октября Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» на Домклик. Все подробности рассказали в статье.
Уточним, если записались на сделку до 21 октября 2024 года включительно, то к заёмщику применяются прежние требования (речь идет именно о записи, а не о дате сделки). Сделки, которые были на другом этапе и не было записи до 21 октября, будут заключаться по новым условиям.
Ответьте пожалуйста, возобновилась ли выдача ипотеки на вторичном рынке залогового жилья по действующей ставке продавца ? Если можно напишите какие сейчас условия ?
Ирина М.здравствуйте! На сегодняшний момент услуга приостановлена. Рекомендуем следить за обновлениями этой статьи. Мы отредактируем ее, если услуга снова станет доступна.
Сбер просто ожидает собрания ЦБ. После того как объявят ставку, сбер начнет поднимать свою ставку как и во всей торговли по России. Так как в ипотечных условиях внизу стоит звездочка что все может измениться до подписания договора, надеюсь каждый прочитал свои условия... Будут скорее всего изменения...
Сергей Д.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А люди причем??? Почему не как в Европе а у них ипотеки без господдержек и так 0,2% а у нас 7-12% . Все для людей как обычно🥳
Наталья К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.