Траты бюджета на льготную ипотеку в 2021-2026 годах превысят 1,6 трлн руб.
Для субсидирования льготных ипотечных программ в 2021-2026 годах из бюджета направят более 1,6 трлн руб. Об этом говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа влияния пяти госпрограмм на рынок жилья.
«В 2021-2023 гг. на субсидирование льготных кредитов по рассмотренным программам фактически израсходовано 568,1 млрд руб. А всего за шесть лет (с 2021 по 2026 год) на эти цели запланировано направить более 1,6 трлн руб.», — приводятся в материалах слова аудитора Алексея Севатюгина.
Анализ показал, что по программам «IT-ипотека», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка» запланированные результаты были достигнуты, отметил он.
Вместе с тем Счетная палата пришла к выводу, что рост цен на новостройки связан с масштабной господдержкой рынка ипотеки. В 2021 году, по данным СП, он составил 26%, в 2022-м — 21%.
В 2021-2022 годах каждую третью ипотеку оформляли в рамках льготных программ, в 2023-м — почти каждый второй. Кредиты по «Господдержке» составили более 50% (по количеству и объему) от всех выданных по пяти льготным программам (плюс «Сельская ипотека») займов.
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Возобновят ли банки льготную ипотеку?
Наталья Р.здравствуйте! Если ваш вопрос касается семейной ипотеки, то лимит на нее закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
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Когда возобновят лимиты банкам по семейной ипотеке?
Евгения А.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
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