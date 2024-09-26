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Траты бюджета на льготную ипотеку в 2021-2026 годах превысят 1,6 трлн руб.

Новости
26 сен 2024
754
Траты бюджета на льготную ипотеку в 2021-2026 годах превысят 1,6 трлн руб.

Для субсидирования льготных ипотечных программ в 2021-2026 годах из бюджета направят более 1,6 трлн руб. Об этом говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа влияния пяти госпрограмм на рынок жилья.

«В 2021-2023 гг. на субсидирование льготных кредитов по рассмотренным программам фактически израсходовано 568,1 млрд руб. А всего за шесть лет (с 2021 по 2026 год) на эти цели запланировано направить более 1,6 трлн руб.», — приводятся в материалах слова аудитора Алексея Севатюгина.

Анализ показал, что по программам «IT-ипотека», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка» запланированные результаты были достигнуты, отметил он.

Вместе с тем Счетная палата пришла к выводу, что рост цен на новостройки связан с масштабной господдержкой рынка ипотеки. В 2021 году, по данным СП, он составил 26%, в 2022-м — 21%.

В 2021-2022 годах каждую третью ипотеку оформляли в рамках льготных программ, в 2023-м — почти каждый второй. Кредиты по «Господдержке» составили более 50% (по количеству и объему) от всех выданных по пяти льготным программам (плюс «Сельская ипотека») займов.

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Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Курс недвижимости
Комментарии4
Н
Наталья Р.
29 сен 2024

Возобновят ли банки льготную ипотеку?

Домклик
30 сен 2024

Наталья Р.здравствуйте! Если ваш вопрос касается семейной ипотеки, то лимит на нее закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

Е
Евгения А.
26 сен 2024

Когда возобновят лимиты банкам по семейной ипотеке?

Домклик
26 сен 2024

Евгения А.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита. 

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