Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Ипотека: главные мифы и заблуждения

Ипотека
10 окт 2024
60K
Ипотека: главные мифы и заблуждения
Содержание

Задумались об оформлении ипотеки, но знакомые рассказали, что это дорого, опасно, и вокруг один обман. Стоит ли верить всему, что говорят про ипотеку?

Собрали самые популярные мифы и рассказываем, как на самом деле.

Миф №1. Ипотечное жилье не принадлежит заемщику

Чтобы оформить ипотеку, заемщик действительно обязан передать жилье в залог банку. Но право собственности вы оформляете сразу на себя. 

После полного погашения ипотеки банк снимает все ограничения, и заемщик может свободно распоряжаться собственностью. 

Миф №2. Оформлять ипотеку очень сложно и долго

Бесконечные очереди, утомительные поездки в банк, сбор огромного количества документов и заполнение анкеты из 10 страниц вручную? Нет!

На самом деле, всё не так страшно. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик, а в банк нужно приехать только на подписание документов.

Подробнее об этом в статьях «Как подать заявку на ипотеку» и «Поздравляем, вам одобрили ипотеку! Что дальше?»

Миф №3. Досрочно выплачивать ипотеку — не выгодно

Если вы взяли кредит на 15 лет, а выплатите за 3 года, это не избавит вас от уплаты всех процентов — еще одно распространенное ипотечное заблуждение.

В реальности проценты начисляются только на остаток долга на протяжении всего срока выплаты кредита. Именно поэтому досрочно закрывать ипотеку — выгодно.

Миф №4. Банк одобрит сумму меньше желаемой 

На покупку квартиры вам не хватает 2 млн, а банк будет страховаться и одобрит только половину этой суммы. Остальные деньги придется искать самим или занимать у родственников.  

На самом деле банк одобрит вам максимально возможную сумму исходя из вашего дохода. Ваш взнос должен составлять от 10,1% стоимости недвижимости — процент зависит от программы.

Для увеличения суммы кредита можно привлечь созаемщиков — банк при расчете размера ипотеки будет рассматривать ваш общий доход. Также можно указать дополнительный доход. Например, если вы сдаете квартиру. 

Если одобрят больше, чем нужно, необязательно брать всё: в рамках одобренного лимита можно взять только необходимую вам сумму.

Миф №5. Не смог внести платеж? Банк заберет квартиру

Именно это, а даже не высокие проценты по кредиту, останавливает многих от оформления ипотеки. И действительно, у страха, что при просрочке по кредиту квартира отойдет банку, а заемщик останется ни с чем, есть право на жизнь.

Однако все не так категорично. Чтобы не лишиться квартиры из-за проблем с оплатой, необходимо незамедлительно сообщить банку о своих финансовых трудностях и предоставить подтверждающие это документы.

Как правило, кредиторы идут на уступки и предлагают рассрочку, реструктуризацию и другие варианты выхода из сложившейся ситуации. Главное, не скрываться и идти на диалог! Подробнее читайте в статье «Не могу платить по ипотеке. Что делать?».

Миф №6. Ипотечную квартиру нельзя продать

Жилье, которые вы купили в ипотеку, можно продать. Даже если вы не погасили ипотеку полностью. Такое бывает: изменились планы, решили переехать в другой город или страну.

Подробнее о продаже ипотечного жилья на примере дома рассказали в статье «Можно ли продать дом в ипотеке».

Ипотека
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как меньше платить по действующей ипотеке
10 сен 2024
1M
Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик
16 сен 2024
2M
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
16 июл 2024
1M
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
10 июн 2024
1M
Актуальное
Что такое предварительное одобрение ипотеки
31 окт 2024
33K
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
1K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
29 окт 2024
51K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
25 окт 2024
81K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал