Ипотека: главные мифы и заблуждения
Задумались об оформлении ипотеки, но знакомые рассказали, что это дорого, опасно, и вокруг один обман. Стоит ли верить всему, что говорят про ипотеку?
Собрали самые популярные мифы и рассказываем, как на самом деле.
Миф №1. Ипотечное жилье не принадлежит заемщику
Чтобы оформить ипотеку, заемщик действительно обязан передать жилье в залог банку. Но право собственности вы оформляете сразу на себя.
После полного погашения ипотеки банк снимает все ограничения, и заемщик может свободно распоряжаться собственностью.
Миф №2. Оформлять ипотеку очень сложно и долго
Бесконечные очереди, утомительные поездки в банк, сбор огромного количества документов и заполнение анкеты из 10 страниц вручную? Нет!
На самом деле, всё не так страшно. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик, а в банк нужно приехать только на подписание документов.
Подробнее об этом в статьях «Как подать заявку на ипотеку» и «Поздравляем, вам одобрили ипотеку! Что дальше?».
Миф №3. Досрочно выплачивать ипотеку — не выгодно
Если вы взяли кредит на 15 лет, а выплатите за 3 года, это не избавит вас от уплаты всех процентов — еще одно распространенное ипотечное заблуждение.
В реальности проценты начисляются только на остаток долга на протяжении всего срока выплаты кредита. Именно поэтому досрочно закрывать ипотеку — выгодно.
Миф №4. Банк одобрит сумму меньше желаемой
На покупку квартиры вам не хватает 2 млн, а банк будет страховаться и одобрит только половину этой суммы. Остальные деньги придется искать самим или занимать у родственников.
На самом деле банк одобрит вам максимально возможную сумму исходя из вашего дохода. Ваш взнос должен составлять от 10,1% стоимости недвижимости — процент зависит от программы.
Для увеличения суммы кредита можно привлечь созаемщиков — банк при расчете размера ипотеки будет рассматривать ваш общий доход. Также можно указать дополнительный доход. Например, если вы сдаете квартиру.
Если одобрят больше, чем нужно, необязательно брать всё: в рамках одобренного лимита можно взять только необходимую вам сумму.
Миф №5. Не смог внести платеж? Банк заберет квартиру
Именно это, а даже не высокие проценты по кредиту, останавливает многих от оформления ипотеки. И действительно, у страха, что при просрочке по кредиту квартира отойдет банку, а заемщик останется ни с чем, есть право на жизнь.
Однако все не так категорично. Чтобы не лишиться квартиры из-за проблем с оплатой, необходимо незамедлительно сообщить банку о своих финансовых трудностях и предоставить подтверждающие это документы.
Как правило, кредиторы идут на уступки и предлагают рассрочку, реструктуризацию и другие варианты выхода из сложившейся ситуации. Главное, не скрываться и идти на диалог! Подробнее читайте в статье «Не могу платить по ипотеке. Что делать?».
Миф №6. Ипотечную квартиру нельзя продать
Жилье, которые вы купили в ипотеку, можно продать. Даже если вы не погасили ипотеку полностью. Такое бывает: изменились планы, решили переехать в другой город или страну.
Подробнее о продаже ипотечного жилья на примере дома рассказали в статье «Можно ли продать дом в ипотеке».
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