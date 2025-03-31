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Приостановку регистрации прав на недвижимость можно будет обжаловать до суда

Дата публикации: 31 мар 2025
Приостановку регистрации прав на недвижимость можно будет обжаловать до суда

С 1 января 2026 года обжаловать приостановку государственной регистрации прав на недвижимость можно будет до суда. Об этом сообщили в Росреестре.

Закон с новыми изменениями был принят 22 июля 2024 года. Раньше в досудебном порядке можно было обжаловать только приостановку кадастрового учета.

«Отсутствие досудебного порядка обжалования решений <...> о приостановлении регистрации прав существенно ограничивало возможности защиты прав и законных интересов получателей услуг Росреестра. Данный закон и разработанный к нему проект приказа позволят урегулировать часть спорных решений в досудебном порядке, поможет гражданам решить вопросы в короткие сроки путем обращения в специально созданные апелляционные комиссии, снизит нагрузку на судебную систему», — пояснил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Росреестр уже разработал проект приказа о порядке формирования и работы комиссий.

Как будут рассматривать заявления об обжаловании

Предполагается, что будут действовать центральная апелляционная комиссия, а также межрегиональные и региональные апелляционные комиссии.

Заявление об обжаловании рассмотрят, если уведомления о приостановке кадастрового учета и регистрации прав были направлены Росреестром и его территориальными органами, действующими на территориях двух и более субъектов, а также действующим на территории соответствующего субъекта.

В состав комиссий войдут по три представителя от органа регистрации прав и от национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, которые подлежат ротации один раз в пять лет.

Отмечается, что заседания могут проводиться как в очной форме, так и онлайн. На них смогут присутствовать сами заявители, государственные регистраторы прав, принявшие обжалуемые решения, и другие лица.

Как можно будет подать заявления

Если человек хочет обжаловать приостановку регистрации прав или кадастрового учета, ему нужно будет подать заявление об обжаловании в течение 15 рабочих дней с даты принятия такого решения, пояснило ведомство.

Заявление нужно направить в апелляционную комиссию по месту нахождения органа регистрации прав, который это решение принял. Это можно сделать как на бумаге, так и в электронной форме через «Госуслуги» или «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра.

В заявлении нужно указать сведения о заявителе, сведения о кадастровом инженере, подготовившем межевой, технический план или акт обследования, который был ранее представлен для кадастрового учета или регистрации прав. Дату и номер заявления, по которому было принято решение о приостановлении, дату и номер самого уведомления о приостановлении и обоснование, почему заявитель с этим не согласен.

Решение об отклонении или удовлетворении заявления должно быть принято в срок до 15 рабочих дней со дня его регистрации. Результат будут определять большинством голосов членов апелляционной комиссии, присутствующих на заседании.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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