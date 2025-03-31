Приостановку регистрации прав на недвижимость можно будет обжаловать до суда
С 1 января 2026 года обжаловать приостановку государственной регистрации прав на недвижимость можно будет до суда. Об этом сообщили в Росреестре.
Закон с новыми изменениями был принят 22 июля 2024 года. Раньше в досудебном порядке можно было обжаловать только приостановку кадастрового учета.
«Отсутствие досудебного порядка обжалования решений <...> о приостановлении регистрации прав существенно ограничивало возможности защиты прав и законных интересов получателей услуг Росреестра. Данный закон и разработанный к нему проект приказа позволят урегулировать часть спорных решений в досудебном порядке, поможет гражданам решить вопросы в короткие сроки путем обращения в специально созданные апелляционные комиссии, снизит нагрузку на судебную систему», — пояснил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Росреестр уже разработал проект приказа о порядке формирования и работы комиссий.
Как будут рассматривать заявления об обжаловании
Предполагается, что будут действовать центральная апелляционная комиссия, а также межрегиональные и региональные апелляционные комиссии.
Заявление об обжаловании рассмотрят, если уведомления о приостановке кадастрового учета и регистрации прав были направлены Росреестром и его территориальными органами, действующими на территориях двух и более субъектов, а также действующим на территории соответствующего субъекта.
В состав комиссий войдут по три представителя от органа регистрации прав и от национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, которые подлежат ротации один раз в пять лет.
Отмечается, что заседания могут проводиться как в очной форме, так и онлайн. На них смогут присутствовать сами заявители, государственные регистраторы прав, принявшие обжалуемые решения, и другие лица.
Как можно будет подать заявления
Если человек хочет обжаловать приостановку регистрации прав или кадастрового учета, ему нужно будет подать заявление об обжаловании в течение 15 рабочих дней с даты принятия такого решения, пояснило ведомство.
Заявление нужно направить в апелляционную комиссию по месту нахождения органа регистрации прав, который это решение принял. Это можно сделать как на бумаге, так и в электронной форме через «Госуслуги» или «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра.
В заявлении нужно указать сведения о заявителе, сведения о кадастровом инженере, подготовившем межевой, технический план или акт обследования, который был ранее представлен для кадастрового учета или регистрации прав. Дату и номер заявления, по которому было принято решение о приостановлении, дату и номер самого уведомления о приостановлении и обоснование, почему заявитель с этим не согласен.
Решение об отклонении или удовлетворении заявления должно быть принято в срок до 15 рабочих дней со дня его регистрации. Результат будут определять большинством голосов членов апелляционной комиссии, присутствующих на заседании.
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