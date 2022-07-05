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Домклик проанализировал цены на жилье в Москве, и как вели себя продавцы недвижимости

Дата публикации: 05 июл 2022
Домклик проанализировал цены на жилье в Москве, и как вели себя продавцы недвижимости

Эксперты аналитического центра Домклик в новом исследовании проанализировали поведение продавцов на московском рынке жилья. Были изучены цены на квартиры вторичного рынка столицы в объявлениях и в состоявшихся сделках.

По результатам исследования экспертами выявлены следующие поведенческие особенности московских продавцов недвижимости:

Продавцы не всегда понимают, как верно оценить стоимость квартиры. Большинство продавцов имеют смутное представление, как правильно оценить квартиру, и ошибаются на этапе определения цены в среднем на 2%. Причём не только цена при продаже объекта недвижимости, но и цена за период, предшествующий заключению сделки, ниже первоначальной цены в объявлении.

Продавцы по-разному отнеслись к сезонным пикам покупательской активности летом и зимой 2021 года и в начале 2022 года.В декабре на московском рынке недвижимости наблюдался ажиотажный спрос: люди активно покупали квартиры на фоне укрепления доллара и евро, слухов о повышении ставки ЦБ и опасения дестабилизации экономики из-за распространяющегося нового штамма коронавируса. В декабре продавцы снижали цены, чтобы не остаться без покупателей.

В феврале наблюдался ещё больший ажиотаж на фоне внешнеполитической ситуации. Количество сделок в феврале — традиционно непопулярном месяце для сделок с недвижимостью — сравнимо с количеством сделок в летние месяцы 2021 года. А в марте — с количеством сделок в декабре 2021 года.

Волна спроса привела к тому, что в апреле-марте продавцы активно повышали цены. Интересно, что в большинстве случаев наценка не превысила первоначальную цену в объявлениях. Это можно объяснить разделением продавцов на две условные группы: на тех, кто занижал цены в надежде на быструю сделку, и на тех, кто завышал стоимость, стремясь сохранить свои активы и заработать.

Читать всё исследование

Москва
Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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