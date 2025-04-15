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Спрос на вторичку в Москве в первом квартале вырос на 12,5%

Дата публикации: 15 апр 2025
Спрос на вторичку в Москве в первом квартале вырос на 12,5%

Число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы в первом квартале этого года увеличилось на 12,5% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.

Всего в январе-марте 2025 года в столице зарегистрировали 33,9 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи или мены жилья. Результат первого квартала 2024-го — 30,15 тыс. сделок.

«С начала года интерес к покупке квартир на вторичном рынке Москвы не снижается, а в феврале-марте число регистраций держится на уровне свыше 12 тыс. переходов прав. При этом совокупный квартальный показатель превысил данные первых трех месяцев прошлого года на 3,7 тыс. сделок», — отметил руководитель управления Игорь Майданов.

По его словам, основная часть сделок пришлась на массовый сегмент жилья в «старой» Москве.

Согласно данным Росреестра, отдельно в марте в Москве оформили 12,35 тыс. сделок на вторичном рынке. Это на 2,5% больше, чем в феврале. Относительно марта 2024 года число заключенных договоров увеличилось на 3,2%, а к марту 2023-го наблюдается снижение на 16,4%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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