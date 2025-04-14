Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
7 мин
1K

Новостройки Москвы за пределами МКАД: топ-10 бюджетных столичных ЖК

Дата публикации: 14 апр 2025
Новостройки Москвы за пределами МКАД: топ-10 бюджетных столичных ЖК

Мы изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке Москвы в апреле 2025 года и отобрали самые доступные по цене жилые комплексы, расположенные за пределами МКАД.

Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 6,2 до 7,5 млн рублей, площадь объектов — от 18 кв. м.

ЖК Эко Бунино

Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка»).

В 2025–2026 годах в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».

Один из самых доступных по цене вариантов в данном ЖК — студия площадью 23,5 кв.м за 6,2 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 2 квартал 2026 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Бунинские кварталы

Это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами. Находится на юго-западе столицы — в Новой Москве, в поселении Сосенское. 

В 20 минутах ходьбы от дома есть станция метро «Потапово», а за 5 минут на машине можно доехать до станции «Новомосковская».

Менее чем за 6,3 млн рублей в ЖК можно купить квартиру–студию площадью 21 кв. м (12 этаж 23-этажного дома). Объект планируется сдать до конца 2025 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Город-парк Первый Московский

Комплекс строится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы. Рядом с комплексом расположены благоустроенный парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк.

В пешей доступности от ЖК находится одноимённая станция метро «Филатов луг». От дома за 5 минут на автомобиле можно доехать до станции «Саларьево», за 10 минут — до станции «Рассказовка». 

В ЖК можно купить однокомнатную квартиру за 6,5 млн рублей. Площадь — 21 кв.м, планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — 1 квартал 2027 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Дзен-кварталы

Возводится в Новой Москве (поселение Сосенское). Рядом с ЖК расположен живописный Ивановский пруд, где будет благоустроена набережная для отдыха жителей нового района.

В минутной шаговой доступности от комплекса находятся две станции метро —  «Коммунарка» и «Потапово».

Среди самых бюджетных лотов — квартира–студия площадью 21 кв. м, расположенная на 7 этаже. Стоимость — 6,6 млн рублей. Объект планируется сдать до конца 2025 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Скандинавия

Комплекс строится в Новомосковском округе столицы. Это жилой район с отличной транспортной доступностью. В 2024 году открылась станция метро «Потапово». От неё до домов района — около 10 минут пешком. До станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») — 2,5 км.

Самая доступная по цене квартира в ЖК — студия площадью 20 квадратных метров, расположенная на 8 этаже 19-этажного дома. Стоимость объекта — 6,9 млн рублей, срок сдачи дома — 4 квартал 2025 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Саларьево парк

Жилой район расположен в Новой Москве, в четырёх километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Две станции метро: «Саларьево» и «Филатов луг» — находятся в пешей доступности от проекта. До ближайшей станции 5 минут ходьбы.

В ЖК можно купить квартиру стоимостью 7 млн рублей. По такой цене продаётся студия площадью 23 квадратных метров, расположенная на 9 этаже 19-этажного дома. Срок сдачи — 1 квартал 2028 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Филатов Луг

Это проект комфорт-класса, который строится в Новой Москве недалеко от Киевского шоссе, в 10 минутах езды от МКАД. Рядом есть несколько автобусных остановок, путь до ближайшего метро «Саларьево» займет 5 минут, до метро «Филатов луг» можно доехать за 15 минут на автобусе.

Квартал окружен большим лесопарком и находится в экологически чистом районе. Дорога до центра Москвы займет 40 минут на автомобиле, до аэропорта «Внуково» можно добраться за 10 минут.

Менее чем за 7,3 млн рублей в ЖК можно купить однокомнатную квартиру площадью 25 кв. м (18 этаж 21-этажного дома). Объект планируется сдать во втором квартале 2026 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Foreville (Форэвилль)

Жилой комплекс возводится в Новомосковском административном округе на территории поселка Газопровод. ЖК располагает крупнейшим приватным двор-парком в Новой Москве площадью 1,2 Га.

В шаговой доступности есть две станции метро — «Корниловская» и «Теплый Стан».

Один из самых доступных по цене вариантов в данном ЖК — студия площадью 24,3 кв.м за 7,3 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 3 квартал 2026 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК Smart Garden (Смарт Гарден)

Комплекс представляет собой два закрытых квартала с всесезонным двором-садом. Дома расположены в 10 минутах ходьбы от новой станции метро Коммунарка Троицкой линии.

Квартал находится в окружении более 700 га лесопарковой зоны.

В жилом комплексе можно купить студию без отделки площадью 18 кв.м за 7,5 млн рублей. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — 4 квартал 2026 года.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

ЖК 1-й Ясеневский

Комплекс находится в 1 км от МКАД, на территории Новой Москвы. До ближайшей станции метро «Корниловская» — 9 минут пешком. Также поблизости находятся и другие стации — метро «Тютчевская» находится в 25 минутах ходьбы, а до метро «Теплый стан» можно за 10 минут доехать на машине.

Самый бюджетный лот в этом ЖК — студия площадью 20 квадратных метров, расположенная на 16 этаже 19-этажного дома, который будет сдан в 1 квартале 2026 года. Цена объекта — 7,5 млн рублей.

Посмотреть другие квартиры в этом ЖК

*Данные о ценах и доступности указанных лотов актуальны на дату выхода статьи. При этом в карточке ЖК, как правило, можно найти другие предложения, близкие по цене и другим параметрам. Ссылка на карточку жилого комплекса размещена под описанием каждого проекта.

Новостройки
Москва
Новости
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Планируете покупку квартиры в новостройке?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
П
Пользователь
14 апр 2025

Реально, кроме проектов от А101 в этом списке вряд ли что-то вызывает доверие. В Дзен-кварталах или Скандинавии хотя бы видно, за что платишь: транспорт, парки, нормальные дома. А не просто труба-стена-дверь.

Содержание статьи

Рекомендуем

10 самых популярных новостроек Москвы — аналитика Домклик
19 мар 2025
1K
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
08 апр 2025
87K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
22 окт 2024
249K
Что лучше: новостройка или вторичка
13 мар 2025
147K

Актуальное

Где в Москве продаются самые дешевые квартиры: карта стоимости новостроек
вчера 16:30
381
Согласовать перепланировку жилья в Москве стало проще
вчера 09:35
321
В России хотят ввести безналичный расчет при покупке вторички
вчера 08:39
561
Эксперт рассказала, можно ли продать квартиру сразу после покупки
20 апр 2025
22K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости