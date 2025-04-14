Новостройки Москвы за пределами МКАД: топ-10 бюджетных столичных ЖК
Мы изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке Москвы в апреле 2025 года и отобрали самые доступные по цене жилые комплексы, расположенные за пределами МКАД.
Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 6,2 до 7,5 млн рублей, площадь объектов — от 18 кв. м.
ЖК Эко Бунино
Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка»).
В 2025–2026 годах в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Один из самых доступных по цене вариантов в данном ЖК — студия площадью 23,5 кв.м за 6,2 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 2 квартал 2026 года.
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ЖК Бунинские кварталы
Это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами. Находится на юго-западе столицы — в Новой Москве, в поселении Сосенское.
В 20 минутах ходьбы от дома есть станция метро «Потапово», а за 5 минут на машине можно доехать до станции «Новомосковская».
Менее чем за 6,3 млн рублей в ЖК можно купить квартиру–студию площадью 21 кв. м (12 этаж 23-этажного дома). Объект планируется сдать до конца 2025 года.
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ЖК Город-парк Первый Московский
Комплекс строится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы. Рядом с комплексом расположены благоустроенный парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк.
В пешей доступности от ЖК находится одноимённая станция метро «Филатов луг». От дома за 5 минут на автомобиле можно доехать до станции «Саларьево», за 10 минут — до станции «Рассказовка».
В ЖК можно купить однокомнатную квартиру за 6,5 млн рублей. Площадь — 21 кв.м, планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — 1 квартал 2027 года.
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ЖК Дзен-кварталы
Возводится в Новой Москве (поселение Сосенское). Рядом с ЖК расположен живописный Ивановский пруд, где будет благоустроена набережная для отдыха жителей нового района.
В минутной шаговой доступности от комплекса находятся две станции метро — «Коммунарка» и «Потапово».
Среди самых бюджетных лотов — квартира–студия площадью 21 кв. м, расположенная на 7 этаже. Стоимость — 6,6 млн рублей. Объект планируется сдать до конца 2025 года.
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ЖК Скандинавия
Комплекс строится в Новомосковском округе столицы. Это жилой район с отличной транспортной доступностью. В 2024 году открылась станция метро «Потапово». От неё до домов района — около 10 минут пешком. До станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») — 2,5 км.
Самая доступная по цене квартира в ЖК — студия площадью 20 квадратных метров, расположенная на 8 этаже 19-этажного дома. Стоимость объекта — 6,9 млн рублей, срок сдачи дома — 4 квартал 2025 года.
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ЖК Саларьево парк
Жилой район расположен в Новой Москве, в четырёх километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Две станции метро: «Саларьево» и «Филатов луг» — находятся в пешей доступности от проекта. До ближайшей станции 5 минут ходьбы.
В ЖК можно купить квартиру стоимостью 7 млн рублей. По такой цене продаётся студия площадью 23 квадратных метров, расположенная на 9 этаже 19-этажного дома. Срок сдачи — 1 квартал 2028 года.
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ЖК Филатов Луг
Это проект комфорт-класса, который строится в Новой Москве недалеко от Киевского шоссе, в 10 минутах езды от МКАД. Рядом есть несколько автобусных остановок, путь до ближайшего метро «Саларьево» займет 5 минут, до метро «Филатов луг» можно доехать за 15 минут на автобусе.
Квартал окружен большим лесопарком и находится в экологически чистом районе. Дорога до центра Москвы займет 40 минут на автомобиле, до аэропорта «Внуково» можно добраться за 10 минут.
Менее чем за 7,3 млн рублей в ЖК можно купить однокомнатную квартиру площадью 25 кв. м (18 этаж 21-этажного дома). Объект планируется сдать во втором квартале 2026 года.
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ЖК Foreville (Форэвилль)
Жилой комплекс возводится в Новомосковском административном округе на территории поселка Газопровод. ЖК располагает крупнейшим приватным двор-парком в Новой Москве площадью 1,2 Га.
В шаговой доступности есть две станции метро — «Корниловская» и «Теплый Стан».
Один из самых доступных по цене вариантов в данном ЖК — студия площадью 24,3 кв.м за 7,3 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 3 квартал 2026 года.
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ЖК Smart Garden (Смарт Гарден)
Комплекс представляет собой два закрытых квартала с всесезонным двором-садом. Дома расположены в 10 минутах ходьбы от новой станции метро Коммунарка Троицкой линии.
Квартал находится в окружении более 700 га лесопарковой зоны.
В жилом комплексе можно купить студию без отделки площадью 18 кв.м за 7,5 млн рублей. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — 4 квартал 2026 года.
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ЖК 1-й Ясеневский
Комплекс находится в 1 км от МКАД, на территории Новой Москвы. До ближайшей станции метро «Корниловская» — 9 минут пешком. Также поблизости находятся и другие стации — метро «Тютчевская» находится в 25 минутах ходьбы, а до метро «Теплый стан» можно за 10 минут доехать на машине.
Самый бюджетный лот в этом ЖК — студия площадью 20 квадратных метров, расположенная на 16 этаже 19-этажного дома, который будет сдан в 1 квартале 2026 года. Цена объекта — 7,5 млн рублей.
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*Данные о ценах и доступности указанных лотов актуальны на дату выхода статьи. При этом в карточке ЖК, как правило, можно найти другие предложения, близкие по цене и другим параметрам. Ссылка на карточку жилого комплекса размещена под описанием каждого проекта.
Реально, кроме проектов от А101 в этом списке вряд ли что-то вызывает доверие. В Дзен-кварталах или Скандинавии хотя бы видно, за что платишь: транспорт, парки, нормальные дома. А не просто труба-стена-дверь.