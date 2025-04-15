Большинство россиян довольны своим жильем
Две трети (67%) опрошенных россиян оценивают свои жилищные условия как хорошие. Вместе с тем 74% респондентов живут в отдельной квартире. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».
По данным ФОМ, еще 24% россиян назвали свои жилищные условия терпимыми, 7% — плохими. Пять лет назад — в 2020 году — таковых было 10% и 19% соответственно.
Кроме того, как показало исследование, 74% респондентов (и их семьи) живут в отдельной квартире, 18% — в доме или его части, 4% — в общежитии, 2% — в комнате в коммунальной квартире.
Эксперты также выяснили, сколько россиян нуждаются в улучшении жилищных условий. Так, 52% ответили на соответствующий вопрос отрицательно, 47% — положительно. В основном опрошенные хотели бы увеличить площадь жилья или количество комнат (15%), сделать ремонт (11%) и купить собственную недвижимость (10%).
При этом 70% респондентов заявили о недоступности жилья в их населенном пункте, 20% склоняются к тому, что оно доступно, 10% затруднились ответить.
Опрос проводился в 51 регионе РФ в конце марта, в нем участвовали 1,5 тыс. человек.
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