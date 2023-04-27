Что изменится в сфере недвижимости и ипотеки с 1 мая 2023 года
Рассказываем, какие изменения на рынке недвижимости и ипотеки произойдут в России в мае 2023 года.
Начинают действовать ограничения на ипотеку с «околонулевыми» ставками
В мае Центробанк России начинает вводить ограничения на ипотеку от застройщика с низкими ставками. Как пояснял регулятор,ставки по ипотеке вплоть до 0,1% предлагаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Затем эту разницу застройщик в виде комиссии платит банку, чтобы компенсировать выпадающие доходы.
Такие программы несут риски для людей и банков, искажают общую статистику и мешают принятию взвешенных решений, пояснил регулятор.
С 1 мая для банков по ипотечным кредитам повышаются надбавки к коэффициентам риска. Они учитывают завышение стоимости квартир при покупке жилья в ипотеку и помогают банкам накопить капитал для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.
С 30 мая по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам нужно будет формировать дополнительные резервы. Под повышенное резервирование попадают ипотечные кредиты, чья полная стоимость существенно ниже рыночного уровня. Резерв увеличивается на 30%, если полная стоимость кредита ниже рыночной более чем на 1/5, и на 50%, если ниже более чем на 1/2.
Социальные выплаты, в том числе субсидии на оплату ЖКУ, будут выдавать по-новому
С 1 мая 2023 года получить пенсию и социальные пособия, в том числе субсидию на оплату ЖКУ, наличными можно будет только в отделениях «Почты России». Сотрудники федеральной компании будут приходить и к тем, кто получает выплаты на дому. Раньше их доставляли сотрудники альтернативных частных компаний или социальные работники. Такую услугу получают люди, которые по состоянию здоровья не могут открывать банковские счета и пользоваться ими — инвалиды первой группы, пенсионеры, которым требуется уход, люди старше 80 лет.
Если кто-то получает выплату за другого человека по доверенности в определённой организации и не через «Почту России», доверенность нужно будет переоформить.
При желании можно изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную. Тогда деньги будут приходить на карту «Мир». Для этого нужно подать заявление в местный орган социальной защиты населения.
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За «коммуналку» можно будет платить меньше
С марта жители многоквартирных домов могут не платить за вывоз мусора, если не проживали в квартире более 5 дней. Впереди — майские праздники, когда многих не будет дома. По приезде жители смогут сделать перерасчёт за услугу и заплатить за коммунальные услуги меньше.
Для перерасчёта нужно написать заявление в управляющую компанию и приложить доказательства своего отсутствия, например, авиабилеты, турпутевку, командировочное удостоверение. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента возвращения.