Что изменится в законах о недвижимости в 2023 году
- Материнский капитал увеличится
- Не будут повышаться тарифы за ЖКУ
- Россиянам пересчитают плату за вывоз мусора, если они не проживали в квартире
- Появится новый вид выписки из ЕГРН
- Сведения ЕГРН больше не будут публичными
- Послабления для застройщиков и дольщиков будут действовать до июля
- Застройщики и покупатели квартир будут решать споры о недочетах в досудебном порядке
- Компенсации дольщикам будут оформлять в ускоренном формате
- Ставка по ипотеке с господдержкой увеличится на 1%
- Семейную ипотеку распространят на семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет
- Уменьшится госпошлина за изменение или расторжение договоров аренды
- Центробанк России введет меры против ипотеки с экстремально низкими ставками
- Подать некоторые виды заявлений по недвижимости можно будет без УКЭП
- Собственникам расскажут о том, кто прописан в их квартирах
- Вступят в силу изменения в закон о капремонте
- Будет первый перерасчет платы за общедомовые нужды по новой формуле
- Управляющие компании освободят от плановых проверок
- Налоговая база по земельному налогу будет определяться по-новому
Собственников и покупателей недвижимости в России в 2023 году ждет множество изменений. Рассказываем, что нового ждать в этой сфере в наступающем году.
Статья будет обновляться с появлением новой информации.
Материнский капитал увеличится
С 1 февраля 2023 года размер федерального материнского капитала увеличат на уровень фактической инфляции — 12,4%. Так, сумма на первого ребенка (рожденного с 1 января 2020 года) составит 589 500 руб., на второго ребенка (если маткапитал на первого ребенка не назначался) — 779 000 руб.
В 2022 году материнский капитал составляет от 524 427 до 693 144 руб.
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Не будут повышаться тарифы за ЖКУ
В декабре в России повысили тарифы за жилищно-коммунальные услуги раньше срока (индексация планировалась с 1 июля 2023 года). Следующие 1,5 года повышения тарифов не будет: рост цен за ЖКУ заморожен на весь 2023 год. Новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.
Взносов на капремонт «заморозка» цен не касается, поскольку они не входят в перечень коммунальных услуг.
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Россиянам пересчитают плату за вывоз мусора, если они не проживали в квартире
Жители России смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, если они временно не живут в своей квартире и не пользуются услугой более 5 календарных дней.Новый порядокначнет действовать с 1 марта 2023 года.
Возможность сделать перерасчет станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет будет доступен не только жителям домов, где тарифы рассчитываются исходя из количества прописанных людей, но и тех, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.
Появится новый вид выписки из ЕГРН
С 1 января 2023 года вводится новый вид выписки ЕГРН. В ней будет содержаться информация об обременениях и ограничениях, установленных на всю недвижимость собственника. Сейчас узнать об ограничениях и обременениях можно только на один объект недвижимости человека.
Кроме этого, вступает в силу закон, согласно которому граждане будут оплачивать получение сведений из ЕГРН в МФЦ одним платежным документом, а не двумя квитанциями, как сейчас. Это сделает процедуру получения выписок еще удобнее и быстрее.
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Сведения ЕГРН больше не будут публичными
В следующем году будет еще одно важное изменение, касающееся ЕГРН. С 1 марта 2023 года информация в выписках перестает быть публичной, и в ней не будут содержаться персональные данные собственника жилья.
Право получить выписку в прежнем формате могут только:
- собственник объекта или его представитель, супруг
- собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке — в отношении собственника этого участка (и наоборот)
- наследник объекта недвижимости
- залогодержатель недвижимости
- арендатор (наниматель) в отношении своего арендодателя (наймодателя) и наоборот
- владелец смежного земельного участка
- кадастровый инженер
- органы власти — если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг
- нотариус
- арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность
- ряд других должностных лиц
Остальные лица смогут получить выписку с данными о правообладателе только с его разрешения или через нотариуса. Для этого собственник должен подать заявление в Росреестр. Чтобы избежать случаев мошенничества, владелец квартиры будет получать уведомление о том, что от него получено согласие — на Госуслугах, через личный кабинет на сайте Росреестра или на электронную почту. Если он не подавал такое заявление, он сможет его отозвать.
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Послабления для застройщиков и дольщиков будут действовать до июля
Застройщики смогут переносить сроки сдачи домов без штрафных санкций до 30 июня 2023 года. Послабление было введено в рамках антикризисной поддержки девелоперов и должно было действовать до декабря 2022 года. В сентябре правительство приняло постановление, которое продлило мораторий еще на полгода.
Если застройщик нарушил обязательства по договору ДДУ, то неустойка, которую он должен выплатить дольщику, не будет начисляться по 30 июня 2023 года. Если штрафы и неустойку начислили до того, как постановление вступило в силу, то выплата будет отложена до этой даты.
Послабления вводятся и для дольщиков. Если дольщик опаздывает с внесением платежей по договору с застройщиком, например, если квартира куплена в рассрочку, с него не будут взымать неустойку или пени за несвоевременную оплату.
Важно: мера не касается кредитных договоров, заключенных с банками.
Застройщики и покупатели квартир будут решать споры о недочетах в досудебном порядке
До 30 июня 2023 года также продолжит действовать особый порядок передачи готовых квартир в новостройках.
Речь идет об обязательном досудебном решении споров о недочетах. Раньше дольщик мог не подписывать акт приема-передачи, если выявлял любые недостатки. Теперь он обязан подписать акт приема-передачи квартиры, если в ней нет существенных нарушений, препятствующих нормальной эксплуатации.
Все остальные недостатки необходимо указать в передаточном акте, а застройщик должен устранить их безвозмездно за 60 календарных дней. Если он не выполнит свои обязательства, граждане вправе обратиться в суд.
Компенсации дольщикам будут оформлять в ускоренном формате
Участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал госуслуг. Такая возможность появится у дольщиков в середине 2023 года. Сейчас заявления на возмещение подаются через специальную форму на сайте Фонда развития территорий, а также через Почту России.
В правительстве ожидают, что это позволит ускорить оформление выплат тем, кто не получил свои квартиры из-за застройщиков-банкротов.
Ставка по ипотеке с господдержкой увеличится на 1%
Программа льготной ипотеки «Господдержка», которая должна была завершиться 31 декабря 2022 года, продлевается до 1 июля 2024 года. Условия программы изменятся: ставка поднимется с 7 до 8%.
По словам президента страны Владимира Путина, ипотека с господдержкой будет сворачиваться постепенно.
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Семейную ипотеку распространят на семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет
Изменения претерпит и «Семейная ипотека». С 2023 года право на ее получение получат семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.
Сейчас получить льготную ипотеку могут семьи, в которых:
- родился первый или последующий ребенок в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2023 года
- есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года
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Уменьшится госпошлина за изменение или расторжение договоров аренды
С 1 января 2023 года вступает в силу закон, который возвращает размер госпошлин на уровень 2020 года. Сумма для физлиц составит — 350 руб., для организаций — 1 тыс. руб.
В 2022 году пошлина для физлиц составляет до 2 тыс. руб., а для организаций — 22 тыс. руб.
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Центробанк России введет меры против ипотеки с экстремально низкими ставками
Центробанк России введет меры против «льготной ипотеки от застройщика» со ставками вплоть до 0,01% в 2023 году.Как поясняли в ЦБ, ипотека с субсидией от застройщика по низким ставкам несет риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы. Например, экстремально низкие ставки достигаются за счет завышения цен на квартиры до 20–30%.В планах регулятора — ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по околонулевым ставкам или применить ограничения на выдачи.
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Подать некоторые виды заявлений по недвижимости можно будет без УКЭП
С 1 января 2023 года вступает часть закона, в соответствии с которым усиленная квалифицированная электронная подпись не понадобится для подачи следующих заявлений:
- о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости
- государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом
- государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем перераспределения земель, а также в случае образования двух и более объектов путем раздела, объединения земельных участков
- внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости
- исправлении технической ошибки
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Собственникам расскажут о том, кто прописан в их квартирах
С 1 января 2023 года собственники получают право бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении без согласия этих людей.
Им будут предоставляться ФИО, дата и место рождения зарегистрированных жильцов, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам — информация о гражданстве и сроках регистрации.
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Вступят в силу изменения в закон о капремонте
С 1 марта 2023 года начинает действовать закон, согласно которому работы по капитальному ремонту многоквартирного дома не будут оплачены региональным оператором до тех пор, пока акт приемки работ не подпишут представители органа местного самоуправления или люди, уполномоченные действовать от имени собственников помещений дома (если ремонт проводился на основании решения общего собрания). Сейчас акт достаточно согласовать.
Кроме этого, с марта 2023 года перечень работ и услуг, которые относятся к капитальному ремонту и оплачиваются за счет взносов, каждый регион будет определять самостоятельно, но с учетом общего федерального перечня, предусмотренного ст. 166 Жилищного кодекса РФ.
Также для компенсации расходов на капремонт запрещается требовать от жителей правоподтверждающие документы: решение должно приниматься на основе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия.
Будет первый перерасчет платы за общедомовые нужды по новой формуле
В первом квартале 2023 года управляющие компании сделают перерасчёт платы за общедомовые нужды за 2022 год. При этом впервые расчёт будет вестись по новым формулам: с 2022 года расчет платы за общедомовые нужды будет выполняться по показаниям общедомовых приборов учета.
Если в многоквартирном доме есть общедомовой счётчик, и по состоянию на конец 2022 года его показания превысят норматив, то владельцам жилых помещений доначислят эту разницу.
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Управляющие компании освободят от плановых проверок
Правительство России продлиломораторий на проверки организаций в 2023 году, если им не присвоена категория высокого риска нарушений.
Поэтому в следующем году управляющие компании будут освобождены от плановых проверок со стороны органов лицензионного контроля и жилищного надзора. Однако внеплановые проверки по жалобам жителей проводиться будут.
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Налоговая база по земельному налогу будет определяться по-новому
В 2023 году налоговая база по земельному налогу будет определяться по новым правилам.
Как пояснил глава управления налогообложения имущества Федеральной налоговой службы России Алексей Лащенов, согласно статье 391 Налогового кодекса, база по земельному налогу в отношении каждого участка определяется как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В 2022 году для роста кадастровой стоимости было установлено новое правило: если с 1 января 2023 года кадастровая стоимость участка больше, чем на 1 января 2022 года, то налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, применяемая на 1 января 2022 года. Исключение — увеличение кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного участка.
Новый порядок не потребует никаких действий от граждан. Изменения реализуются налоговыми органами автоматически, в рамках межведомственного взаимодействия.