Меры Центробанка против «околонулевой» ипотеки вступят в силу с 1 мая 2023 года
Центробанк России с 1 мая 2023 года вводит меры по ограничению ипотеки с низкими ставками для защиты заемщиков и банков.
Осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала меры против ипотеки от застройщика со ставками под 0,1%. По ее словам, они достигаются за счет завышения цены на недвижимость до 30%. Центробанк обещал, что меры против ипотеки с низкими ставками — повышенные надбавки на такую ипотеку или ограничение на выдачи — вступят в силу уже в 2023 году.
Что говорит Центробанк
Как пояснил регулятор, динамичный рост ипотеки сопровождается ухудшением стандартов кредитования: объем кредитования заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% вырос до 44%. Также растет доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом: с 48% в третьем квартале 2022 года до 53% в четвертом. В декабре средний уровень ставки на первичном рынке составил лишь 3,5%, тогда как ставка по государственной программе льготной ипотеки равнялась 7%.
На рынке новостроек доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла почти 70%, при этом цены на жилье завышались на 20–30%.
«Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос. Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка», — пояснили в ЦБ.
Какие ограничения заработают в мае
Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, ЦБ с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, взятым по договорам долевого участия в строительстве.
«Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья», — подчеркнул регулятор.