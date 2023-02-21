Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
26K

Меры Центробанка против «околонулевой» ипотеки вступят в силу с 1 мая 2023 года

Дата публикации: 21 фев 2023
Меры Центробанка против «околонулевой» ипотеки вступят в силу с 1 мая 2023 года
Содержание

Центробанк России с 1 мая 2023 года вводит меры по ограничению ипотеки с низкими ставками для защиты заемщиков и банков.

Осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала меры против ипотеки от застройщика со ставками под 0,1%. По ее словам, они достигаются за счет завышения цены на недвижимость до 30%. Центробанк обещал, что меры против ипотеки с низкими ставками — повышенные надбавки на такую ипотеку или ограничение на выдачи — вступят в силу уже в 2023 году.

Что говорит Центробанк

Как пояснил регулятор, динамичный рост ипотеки сопровождается ухудшением стандартов кредитования: объем кредитования заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% вырос до 44%. Также растет доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом: с 48% в третьем квартале 2022 года до 53% в четвертом. В декабре средний уровень ставки на первичном рынке составил лишь 3,5%, тогда как ставка по государственной программе льготной ипотеки равнялась 7%. 

На рынке новостроек доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла почти 70%, при этом цены на жилье завышались на 20–30%.  

«Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос. Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка», — пояснили в ЦБ.

Какие ограничения заработают в мае

Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, ЦБ с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, взятым по договорам долевого участия в строительстве.

«Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья», — подчеркнул регулятор.

Читайте также: Ограничения по «околонулевой» ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка
222K
Минстрой рекомендовал застройщикам ввести другие программы вместо ипотеки под 0,1%
7K
Центробанк будет законодательно запрещать новые схемы застройщиков на рынке ипотеки
9K
Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
12
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
812
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
115
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал